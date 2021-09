L’ultima funzione di Spotify ti consiglia nuovi brani dentro le playlist La modalità Enhance avrà le sembianze di un semplice interruttore che troverà posto tra i comandi di riproduzione di tutte le playlist salvate nel proprio profilo. Una volta attivata e dopo aver premuto il pulsante Play, la modalità inizierà a riprodurre la playlist scelta come è stata salvata in precedenza, ma con una differenza: nella coda di riproduzione appariranno brani consigliati dal sistema.

A cura di Lorenzo Longhitano

Gli algoritmi di raccomandazione di Spotify sono diventati abili nel consigliare nuova musica agli iscritti, ma lasciarsi guidare nell'ascolto dall'intelligenza artificiale della piattaforma di streaming rischia di disorientare gli utenti che di quando in quando preferiscono lasciarsi prendere dal ritmo di brani che conoscono già a menadito. L'ultima funzione in arrivo all'interno dell'app è pensata proprio a questo scopo: si chiama Enhance ed è una speciale modalità di riproduzione che interpone dei brani consigliati all'interno delle playlist degli utenti.

Come funziona la modalità Enhance di Spotify

La novità è stata annunciata in queste ore dai gestori della piattaforma, sarà riservata agli utenti della versione Premium del servizio e arriverà in Italia nel corso del mese. La modalità Enhance avrà le sembianze di un semplice interruttore che troverà posto tra i comandi di riproduzione di tutte le playlist salvate nel proprio profilo. Una volta attivata e dopo aver premuto il pulsante Play, la modalità inizierà a riprodurre la playlist scelta come è stata salvata in precedenza, ma con una differenza: nella coda di riproduzione apparirà una nuova traccia dopo ogni due brani della playlist.

Le nuove canzoni sono il risultato di una selezione operata dall'algoritmo di Spotify — lo stesso che cura le playlist giornaliere o settimanali degli utenti basandosi sui loro gusti. In questo caso il sistema prende in considerazione le tracce già presenti nella playlist in cui è stata attivata la modalità, e fa delle nuove proposte che non stonino troppo con il resto della coda di riproduzione. Se i nuovi brani vengono apprezzati possono essere aggiunti permanentemente alla playlist in oggetto premendo il tasto + di fianco al titolo, mentre per interrompere i suggerimenti all'interno della playlist basta tornare alla schermata con i controlli e spegnere l'interruttore.

La novità arriverà gradualmente su tutti gli smartphone Android e iOS degli utenti iscritti alla versione Premium di Spotify. Per verificare se l'aggiornamento è già arrivato basta recarsi sulla pagina principale di una qualunque playlist salvata nel proprio profilo e controllare la presenza del pulsante Enhance.