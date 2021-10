L’ultima tendenza di TikTok può farti aggredire dal tuo cane: l’allarme dei veterinari In alcuni video gli autori parlano al loro cane in modo minaccioso, avvicinando la testa al loro muso e mostrando loro i denti. L’intento è comico, ma gli animali potrebbero non comprenderlo e reagire in modo imprevisto e aggressivo. Anche quando video vanno a buon fine, il timore è che chi li imita possa rischiare altrettanto.

A cura di Lorenzo Longhitano

Accade sempre più spesso ormai che un video bizzarro o particolare su TikTok venga preso a modello da alcuni spettatori e replicato in un contenuto simile, dando vita a una sequela di video che nel loro insieme danno vita a una vera e propria tendenza. Alcuni dei comportamenti protagonisti di queste clip possono però essere pericolosi e non andrebbero imitati: è il caso di una serie di video nei quali gli autori fingono di parlare in modo minaccioso al loro cane, utilizzando come sottofondo un audio che li fa sembrare come se stessero effettivamente litigando con il loro animale. L'effetto ricercato è comico, ma gli animali costretti a fare da spalla inconsapevole rischiano di non capirlo e di reagire in modo aggressivo.

I video virali

L'audio originale che circola in questi video è in lingua inglese: si tratta di una donna che, intenta in un litigio, minaccia con toni esagerati il suo interlocutore. Il segmento è diventato virale grazie a oltre 200.000 persone che l'hanno riutilizzato per reinterpretare la scena a modo proprio, ma tra questi utenti non manca chi ha deciso di utilizzare un animale da compagnia al posto di un compagno umano. Alcuni di questi video mostrano gli autori avvicinarsi minacciosamente e mostrare i denti ad animali che — prevedibilmente — non reagiscono sempre nel migliore dei modi: in uno dei video diventati virali, anzi il cane ripreso si mostra visibilmente alterato e ringhia mostrando apertamente i denti.

I rischi

L'allarme su questa tipologia di video lo hanno lanciato in molti su TikTok, compresi esperti che fuori dalla piattaforma di condivisione video sono veterinari professionisti. Gli animali ovviamente non possono sapere che prossemica, mimica e gesti dei tiktoker non sono rivolti a loro ma rappresentano una gag per gli utenti di un social network; quel che vedono è semplicemente una persona che si atteggia come se fosse pronta ad attaccarli, e a questo spettacolo potrebbero reagire in modo imprevedibile. Gli autori dei video insomma rischiano di venire morsi in pieno volto, ma non solo: anche quelli che escono illesi da queste clip rischiano di incoraggiare milioni di giovani e giovanissimi a fare altrettanto.