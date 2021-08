Mi Days su eBay: sconti e offerte su smartphone top di gamma Sono cominciati i saldi eBay smartphone di ultima generazione. Il top di gamma a prezzi scontati: l’offerta che stavi aspettando per comprare il nuovo cellulare. Inoltre, fino al 18 agosto sarà possibile usufruire di un ulteriore sconto del 15%, grazie al coupon MIDAYSAGO21. In questo articolo abbiamo raccolto i migliori prodotti in offerta e vi spieghiamo come utilizzarlo. Scopriamo insieme le ultime offerte di eBay.

Continuano le offerte su eBay e sui tantissimi smartphone top di gamma di ultima generazione. Troverete scontati a prezzi incredibili alcuni tra gli smartphone più richiesti in commercio, con fotocamere e videocamere dalle tecnologie avanzate, per i vostri scatti indimenticabili. Scegliete un nuovo cellulare prima delle vacanze, per immortalare i migliori momenti dell'estate 2021.

In più, fino al 18 agosto 2021, sarà possibile usufruire di un ulteriore sconto del 15% su una selezione di prodotti. In questo articolo abbiamo raccolto alcuni dei migliori smartphone scontati in occasione dell'evento. Scopriamoli insieme!

Coupon de 15% su smartphone: come utilizzarlo

Per potere usufruire di un ulteriore sconto del 15% sui modelli Xiaomi basterà utilizzare il coupon MIDAYSAGO21, disponibile nella sezione dedicata su eBay. Lo sconto massimo ottenibile è di 50 €. Ogni utente può utilizzare un solo coupon. La promozione è iniziata il 5 Agosto e finirà alle 23.59 del 18 agosto 2021. Inserite il codice sconto prima di procedere al pagamento e la riduzione di prezzo verrà automaticamente applicata al carrello.

-40% di sconto su 2021 Nuovo 6,0 Pollici Smartphone Android 8.1 Telefoni Cellulari Dual SIM 4 Core, l'ultimo smartphone della Samsung con processore Quad Core, ram da 1 GB, dotocamera da 5 mpx, modello dual sim. Lo schermo da 6 pollici con vetro curvo 2.5D offre un'esperienza visiva superiore, oltre a una sensazione di comfort e portabilità. È dotato di sensore di riconoscimento facciale e di sensore per le impronte digitali.

-21/ di sconto su Xiaomi POCO X3 Pro 6GB 128GB 6,67″ Smartphone 120Hz 5160mAh Versione Globale NFC, uno smartphone con DotDisplay FHD+ da 6.67″ a risoluzione elevata. Il processore Qualcomm ha 6 GB di ram e 128 Gb di memoria. La fotocamera principale da 48MP con sensore da 1/2” consentirà di scattare foto perfette. Non in ultimo, il design semplice ma d'effetto, realizzato in plastica dura di alta qualità, richiama la texture del vetro.

-20% di sconto su Xiaomi POCO F3 6GB 128G 6,67″ 5G Smartphone Versione Globale Spina Europea NFC: scontato anche il modello europeo dello Xiaomi POCO F3: simile al precedente per qualità tecniche, ha un'estetica pulita e semplice. Il display solare 3.0 molto ampio è dotato di sensore di luce ambientale a 360°. In più la batteria a ricarica rapida da 4520 mAh dura eccezionalmente più di altri telefoni cellulari.

-20/ di sconto su Note 10 Xgody 7,2 Pollici 4G LTE Telefoni Cellulari Android Smartphone Dual SIM, uno smartphone con memoria da 16 Gb, processore interno Quad Core, scheda di memoria interna micro SD, frequenza 4G e fotocamera da 5 mpx. La Xgody offre sul mercato uno smartphone dotato di tutte le moderne connettività.

-16% di sconto su Xiaomi POCO F3 8GB 256G 6,67″ 5G Smartphone Versione Globale Spina Europea NFC: un alto Xiaomi in super sconto è il modello con memoria da 350 GB; versione europea. Performante, veloce, dal design equilibrato: questo è tra i migliori cellulari per rapporto qualità prezzo. L'ulteriore sconto del 15% consente di acquistarlo a un prezzo davvero vantaggioso.

-15% di sconto su Xiaomi Poco M3 Pro 5G 6GB 128GB 6,5‘’ Smartphone Versione Globale Spina Europea per chi non cerca un modello di ultima generazione, ma desidera ugualmente un ottimo smartphone che consenta di fare foto di qualità, lo Xiaomi M3 è un articolo da prendere in considerazione. Leggerissimo, con sensore di prossimità, sensore di luce ambientale, accelerometro, sensore giroscopio, connettività Internet 5G e fotocamera da 48 MP.

-15% di sconto su Xiaomi Redmi Note 10S Smartphone 6GB 128GB Telefono 6,43” Global Version lo smartphone dual sim della Xiaomi da 128 GB di memoria, uno schermo lievemente più piccolo rispetto ai modelli precedenti, ma ugualmente grande; è dotato di processore MediaTek Helio G95.

-13% di sconto su Xiaomi POCO X3 Pro 8GB 256GB 6,67″ Smartphone 120Hz 5160mAh Versione Globale NFC lo smartphone POCO X3 con memoria da 256 GB è tra gli smartphone più richiesti sul mercato; ha una memoria ram di 8 Gb, processore Qualcomm® Kryo™ 485. La fotocamera dalle funzionalità avanzate presenta sia grandangolo che ultragrandandolo, per consentirvi anche gli scatti più originali.

11% di sconto su Xiaomi Poco M3 128GB 4GB Smartphone 6,53" Versione Globale Spina Europea colori sgargianti e tre fotocamere per lo Xiaomi POCO M3, uno smartphone con tecnologia Qualcomm® AI Engine di terza generazione. Il display Dot Drop FHD+ da 6.53″ vanta tutte le caratteristiche chiave per un display di un cellulare di ultima generazione, tra cui il filtro per luce blu certificata TÜV Rheinland® e risoluzione 2340×1080 FHD+.

-8% di sconto su Xiaomi Poco M3 4GB 64GB 6,53" Smartphone 6000mAh Versione Globale Spina Europea ultima proposta Xiaomi è il Poco M3 da 64 GB. Un modello identico al precedente, ma con una memoria leggermente inferiore, per chi non ha bisogno di scaricare grandi applicazioni. Ideale anche per gli anziani: economico, funzionale e pratico da utilizzare, è dotato di sensore per lettura delle impronte digitali e di sensore di riconoscimento facciale AI.