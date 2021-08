Mi Days su eBay: sconti su dispositivi e accessori smart per l’estate Sono cominciati i saldi eBay su tantissimi dispositivi e accessori smart per l’estate. Si possono acquistare smartwatch, ventilatori e purificatori d’aria ma anche accessori tech per il tempo libero e la casa come auricolari wireless, luci per monitor o telecamere di sorveglianza, tutto a prezzi scontanti! Inoltre, fino al 18 agosto sarà possibile usufruire di un ulteriore sconto del 15%. In questo articolo abbiamo raccolto i migliori prodotti in offerta e vi spieghiamo come utilizzarlo. Scopriamolo insieme!

Sono cominciati i saldi eBay su tantissimi dispositivi e accessori smart per l'estate. Sul noto marketplace infatti, è possibile trovare smartwatch per fare sport, ventilatori e purificatori d'aria, molto utili per eliminare particelle inquinanti presenti talvolta anche nell'aria di casa. Ma non finisce qui, ci sono anche molti altri accessori smart per il tempo libero e la casa, come gli auricolari wireless che si collegano non appena li si indossa, insieme a tante soluzioni tech come telecamere di sorveglianza o luci per monitor, per avere sempre tutto sotto controllo tramite app.

In più, fino al 18 agosto 2021, sarà possibile usufruire di uno sconto del 15% per aumentare il risparmio. In questo articolo abbiamo raccolto alcuni dei migliori prodotti che scontanti per questa occasione. Scopriamoli insieme!

Come utilizzare il coupon del 15%

Per potere usufruire di un ulteriore sconto del 15% è necessario utilizzare il seguente coupon MIDAYSAGO21 che trovare nella sezione dedicata del sito di eBay. Questo è valido solo sui prodotti inclusi nella promozione e lo sconto massimo ottenibile attraverso il loro utilizzo è di 50€. Ogni utente può utilizzare un solo coupon. La promozione che è iniziata il 5 Agosto finirà il 18 agosto 2021 ore 23. Utilizzare e ottenere il buono sconto è davvero semplicissimo, quello che bisogna fare è aggiungere al carrello uno o più prodotti inclusi nella promozione e inserire il codice prima di procedere al pagamento.

-20% di sconto su CASSA BLUETOOTH PORTATILE 40 W, questa cassa per musica e speaker waterproof è collegabile con tutti i dispositivi IOS e ANDROID, Smartphone, PC e tablet e permette di rispondere a telefono e ascoltare musica con un ottima qualità del suono sia negli alti che nei bassi grazie alla nuova tecnologia SUPER BASS XERTMT. Inoltre, è anche Radio Fm ed essendo impermeabile è ideale anche per il mare.

-15% su Xiaomi Mi Band 5 Smartband 1.1″AMOLED, lo smartwatch in lega di alluminio e quadrante in vetro rinforzato con display AMOLED da 1.1″ dotato di risoluzione 126*294 e profondità di colore da 16 bit. Display retroilluminato con luminosità massima di 450 nits, regolabile. Sensore a 6 assi ad alta precisione e sensore di frequenza cardiaca PPG. Batteria dura fino a 14 giorni.

-15% su Xiaomi 360° Camera 1080pTelecamere da sorveglia IP con Visione Notturna. Questa telecamera di sorveglianza fornisce una visione chiara e ricca con immagini nitide e in HD. La tecnologia di visione notturna avanzata consente di vedere video a colori in condizioni di scarsa illuminazione. Ha una mobilità di 360° e una funzione di rotazione che riduce le zone morte. Connessione sicura e affidabile. Consente il controllo da qualsiasi luogo con Mi Home App/Xiaomi Home App·2.

-15% su Xiaomi Mi Scooter 1S Negro Patinete Electrico Hasta 25KM/H, un elegante monopattino dal design minimale, portatile e sicuro. Linee pulite e ricercate, scocca principale in lega di alluminio di tipo aerospaziale, si piega in appena 3 secondi. Mi Electric Scooter 1S è un modello intermedio, pensato da Xiaomi per i rider meno esigenti, che percorrono tragitti piu’ corti. Il dispositivo ha un'elevata qualità delle batterie garantendo un’autonomia di guida fino a 30 Km.

-15% su Xiaomi Mi Box S 4K HDR TV Streaming Media Player Android Google Assistant Global. Grazie a questo dispositivo sarà possibile accedere rapidamente a ore d'intrattenimento e ottenere risposte dagli altri dispositivi di controllo dalla vostra casa. Supporta connessioni wireless e via cavo e Wi-Fi, Bluetooth, e connessioni USB. Inoltre, è compatibile con tantissime altre applicazione. Basta solo premere il pulsante del telecomando themic per iniziare.

-15% su Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 Bluetooth 5.0, gli auricolari wireless con connessione immediata e pronti all'uso non appena li si estrae dalla custodia. Sono dotati di un unico pulsante per attivare più funzioni, permettendo così di controllare musica, chiamate e assistente vocale con facilità. Leggerissimi, dispongono di una batteria che dura fino a 12 ore.

-15% su Mi Luce per monitor del computer con controllo touch. Questa pratica luce non occupa spazio perché si attacca in modo ordinato al monitor. Evita la riflessione dello schermo e previene l'affaticamento degli occhi, specie per chi d'estate ama mettersi con il PC in giardino o in terrazzo. Con impostazioni di luminosità e temperatura di colore variabile, regola per soddisfare le diverse esigenze d'illuminazione. Inoltre, dispone di una porta USB con cui può essere collegata al computer o al caricatore.

-15% su Original Xiaomi Air Purifier Pro H Purificatore D'Aria. Si tratta di un dispositivo che rimuove polline e polveri ed elimina dall'aria di casa muffe, e filtra efficacemente per una purificazione rapida. Internamente è costituito da una colonna di carbone catalitico di alta qualità che assorbe i gas nocivi. É dotato anche di modalità notte silenziosa per non essere rumoroso e un display oled che indica in tempo reale la qualità dell'aria. Si aggancia e funziona con le altre app Xiaomi home.

-15% Xiaomi Mi AIoT Router AX3600, il router che offre due bande da 2.4 GHz, ciascuna con tecnologia 802.11 ax e senza interferenze reciproche. Dotato di chip professionale di classe enterprise a sei core qualcomm per un funzionamento più stabile e velocità Wi-Fi fino a 3000 Mbps, 155% più veloce rispetto alle tariffe Wi-Fi 5 tradizionali, supporta più reti mesh.

-12% su VENTILATORE A COLONNA TORRE ZEPHIR SENZA PALE, un ventilatore con timer e a torretta dal design minimale che occupa pochissimo spazio. Ha una potenza di 45WTimer, un timer a 120 minuti e 3 diverse velocità selezionabili per personalizzare il flusso d'aria.