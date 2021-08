Mi Days su eBay: sconti su piccoli e grandi schermi Gli sconti eBay non sono ancora finiti: tantissimi i prodotti in offerta tra piccoli e grandi schermi. Non solo Smart TV o Smartphone, ma anche schermi per PC, tablet o lavagne LCD. Inoltre, fino al 18 agosto sarà possibile usufruire di uno sconto aggiuntivo del 15%. Scopri come attivare il coupon e quali sono i migliori prodotti scontati attualmente disponibili su eBay.

L'estate è anche sinonimo di sconti: continuano le offerte eBay su piccoli e grandi schermi con la possibilità di acquistare prodotti scontati davvero interessanti. Sul famoso marketplace, infatti, si possono acquistare Smart TV, Smartphone e anche schermi per il PC curvi ideali per il gaming o per le attività lavorative. Tra le proposte convenienti troviamo anche tablet e lavagne LCD per disegnatori, grafici, studenti o insegnanti.

Fino alla mezzanotte del 18 agosto 2021, inoltre, è possibile usufruire di un buono sconto aggiuntivo del 15% per garantirsi un ulteriore risparmio. Vediamo quali sono i migliori prodotti in offerta per questa occasione!

Come utilizzare il coupon del 15%

Per utilizzare il coupon del 15% di sconto sui prodotti Xiaomi basterà fare riferimento al seguente codice MIDAYSAGO21. Una volta aggiunto il prodotto al carrello, prima di procedere con l'acquisto, basterà copiare il codice coupon e inserirlo nel campo dedicato. Ricordiamo che questo sconto aggiuntivo del 15% è valido esclusivamente sulle proposte Xiaomi incluse nella promozione. È possibile ottenere uno sconto massimo di 50 euro ed è disponibile una sola volta per utente, valido fino alla mezzanotte del 18 agosto 2021.

– 30% su tablet Lenovo M10: questo modello di tablet con un display LCD HD da 10.1 pollici, ha una risoluzione di 1280×800 ppi per immagini luminose e nitide. Ha una memoria RAM da 4GB e sistema operativo Android 10. Tra le specifiche ricordiamo: sensore di luce ambientale, accelerometro, navigatore satellitare e memoria espandibile.

– 20% su Samsung Galaxy Tab A: il tablet proposto da Samsung con display da 8 pollici e risoluzione di 1280 x 800 pixel, ha un design essenziale e compatto. Si caratterizza per la presenza di un doppio speaker con modalità bambino e parental control. Memoria RAM da 32 GB e tecnologia One UI per ottimizzare la visualizzazione dello schermo.

– 15% su Xiaomi Mi SmartTV 4S: questa Smart TV firmata Xiaomi ha uno schermo LED da 43 pollici, con risoluzione in 4K e HDR per una qualità delle immagini sempre ottimale. Il motore grafico aggiornato è in grado di garantire colori brillanti per non perdere nessun dettaglio durante un film o una partita di calcio in TV. Grazie al sistema dolby + DTS e al doppio altoparlante stereo da 8W, inoltre, i suoni sono chiari e puliti. Capacità di archiviazione 2GB+8GB.

– 15% su Smart TV Xiaomi Mi LED TV: con uno schermo LED da 55 pollici, la Smart TV Xiaomi ha una qualità di immagine ad alta definizione 4K + HDR. Le immagini e i movimenti sono realistici e fluidi, senza nessuna sfocatura mentre i suoni, grazie al sistema Dolby + DTS e alla possibilità delle diverse impostazioni per i bassi, sono di alta qualità. Processore quad-core da 64 bit e spazio di archiviazione di 2GB più 8 GB per le app.

– 15% su Monitor per gaming Xiaomi Mi Curved: questo monitor per PC Xiaomi Mi Curved è pensato appositamente per gli amanti del gaming. Grazie alla sua curvatura e agli angoli inclinati, infatti, garantisce un'esperienza di gioco ottimale. Si tratta di uno schermo ideale anche per ottimizzare l'esperienza lavorativa. Con un display da 34 pollici e una risoluzione in 4K ultra HD + HDR, la qualità dell'immagine è garantita insieme all'ottimizzazione d'illuminazione e contrasto.

– 15% su Smartphone Xiaomi POCO X3: lo smartphone Xiaomi POCO X3 è dual sim e si caratterizza per un display full HD da 6.67 pollici, una memoria RAM da 6 GB e una capacità di memorizzazione di 128 GB. La fotocamera posteriore da 48 MP ha opzioni differenti, dal grandangolo al sensore di profondità fino alla modalità notte. La fotocamera anteriore, invece, è di 20MP e supporta la modalità notte. Infine, questo smartphone è dotato anche di sensori particolari, tra cui quello di luce ambientale, porta a infrarossi, accelerometro, giroscopio e bussola elettronica.

– 15% su Smartphone Xiaomi POCO F3: con una memoria RAM da 8 GB e una capacità di memorizzazione da 256 GB, lo Xiaomi POCO F3 ha uno schermo full HD da 6,67 pollici con una risoluzione di 2400 x 1080 ppi. La fotocamera posteriore da 48 MP si caratterizza per la night mode 2.0 con la possibilità di realizzare video effetto cinema grazie alle funzioni One-Click AI Cinema. La fotocamera anteriore da 20 MP, invece, è dotata di modalità selfie night e movie frame.

– 15% su Smarphone Xiaomi Redmi Note 10S: lo Xiaomi Redmi Note 10S con memoria RAM da 6 GB e capacità di memorizzazione da 64 GB, ha un display da 6,43 pollici con risoluzione da 2400×1080 ppi. La fotocamera posteriore da 64 MP ultra grandangolare, è capace di cogliere tutti i dettagli dell'immagine. Inoltre, supporta la modalità notturna e si caratterizza per la modalità verticale con controllo della profondità. Per quanto riguarda i video, invece, supporta il time-lapse, slow-motion e modalità macro video. Fotocamera anteriore da 13MP.

– 15% su Smartphone Xiaomi POCO M3: il display di questo modello di smartphone dual sim proposto da Xiaomi è full HD da 6,53 pollici. Ha una memoria RAM da 4 GB e una capacità di memorizzazione da 64 GB. Tra le specifiche dello Xiaomi Poco M3 troviamo: sensore di prossimità, e-bussola, sensore di luce ambientale, ricarica rapida, riconoscimento facciale, gps. Tra le modalità della fotocamera da 48 MP, invece, bisogna menzionare: modalità notte, modalità documento, modalità bellezza AI, pellicola, modalità ritratto o panorama.

– 15% sul Tablet da scrittura Xiaomi: tra i prodotti Xiaomi in sconto su eBay troviamo anche questo tablet da scrittura con schermo da 13,5 pollici. Si tratta, nello specifico, di una lavagna LCD ideale per scrivere note, disegnare o elaborare conti in maniera veloce e intuitiva, con la possibilità di cancellare tutto con un semplice click. Ideale sia per studenti e insegnanti, sia per disegnatori, grafici o professionisti.