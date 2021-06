Il cavo USB type C è un cavo di ultima generazione più veloce, che consente il trasferimento dei dati da un dispositivo all'altro e garantisce una ricarica rapida di tutti i device. Oggigiorno, i dispositivi che utilizziamo, smartphone, tablet e pc, infatti, sono tutti all'avanguardia e, pertanto, sono dotati di porte di ingresso USB di tipo C.

In commercio è possibile trovare un'ampia scelta di cavi USB type C e, sebbene i modelli siano molto simili tra di loro, ci sono alcune caratteristiche a cui prestare attenzione. Tra gli elementi tecnici da considerare c'è la velocità di trasferimento dati, la velocità di ricarica, la lunghezza del cavo – che può arrivare fino a 3 metri – e i materiali con cui sono realizzati, di solito si tratta di nylon intrecciato perché è il più resistente, non si danneggia e non si annoda. Questi possono essere dotati di tecnologia 3.0 o 3.1.

Vediamo insieme quali sono i migliori cavi USB type C disponibili su Amazon e i più veloci tra le migliori marche come Rampow, Aukey e Ugreen.

I migliori cavi USB type C

Di seguito ci sono i migliori cavi USB type C, selezionati in base alla loro lunghezza, alla compatibilità e ai materiali utilizzati per la costruzione dei cavi e dei connettori. Queste caratteristiche tecniche sono molto importanti per scegliere il cavo con la tecnologia più adatta alle nostre esigenze.

1. XLTOK

Per chi cerca un cavo USB type C, suggeriamo questo di XLTOK che consente di trasferire dati, fotografie e musiche ad una velocità elevata. Il connettore ha una forma reversibile, questo significa che può essere inserito nella porta di ingresso da entrambi i lati. Il cavo è realizzato in TPE intrecciato, un materiale resistente e durevole, infatti, anche se il cavo viene arrotolato, non si danneggia. Anche per quanto riguarda la compatibilità, si conferma un ottimo modello perché può essere collegato a tanti dispositivi, smartphone e tablet, di qualsiasi azienda: Samsung, LG e Huawei. Nella confezione sono inclusi 3 cavi con lunghezza differente.

Caratteristiche tecniche

lunghezza : 2 cavi sono lunghi 1 metro ed 1 cavo è lungo 2 metri

: 2 cavi sono lunghi 1 metro ed 1 cavo è lungo 2 metri velocità trasferimento dati : ‎0.48 Gigabit al secondo

: ‎0.48 Gigabit al secondo compatibilità: tutti i dispositivi che hanno l'ingresso compatibile con il tipo C come‎ Nintendo, PC e smartphone

Pro: la presenza di ben 3 cavi di diverse dimensioni consente di averne sempre uno a portata di mano a casa, in ufficio o all'università.

Contro: vi consigliamo di leggere attentamente la compatibilità del cavo perché alcuni utenti hanno riscontrato problemi con il sistema operativo Windows 10.

2. Rampow 3.0

Quale cavo android da utilizzare in auto? Suggeriamo questo USB type C di Rampow che è in grado di trasferire i dati ad una velocità superspeed, fino a 5 Gbps. Anche per quanto riguarda la funzione di ricarica, questo cavo assicura una velocità maggiore rispetto agli altri modelli. Il cavo è rivestito in nylon, un materiale molto resistente e pratico, infatti, oltre a non danneggiarsi, non si intreccia. Il connettore, invece, è placcato in oro: questo consente di inserire e scollegare il cavo fino a 10.000 volte, senza il rischio di romperlo. Anche in questo caso, si tratta di un connettore reversibile, cioè può essere inserito in qualsiasi verso.

Caratteristiche tecniche

lunghezza : 1 metro

: 1 metro velocità trasferimento dati : ‎‎5 Gigabit al secondo

: ‎‎5 Gigabit al secondo compatibilità: dispositivi con USB tipo C 2.0 e 3.0

Pro: gli utenti hanno apprezzato molto questo modello perché ha un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Contro: il nylon è un materiale molto resistente, quindi, inizialmente potrebbe risultare difficile arrotolare il cavo. Comunque basta farlo un paio di volte affinché il materiale si ammorbidisca.

3. SUCESO velocità 5Gbps

Per chi cerca un cavo USB di tipo C che sia compatibile anche con i dispositivi Huawei, suggeriamo questo di Suceso. Si tratta di un modello realizzato in nylon, quindi, è resistente sia alle torsioni che alle abrasioni. Il design del connettore è a doppia facciata, questo consente di inserirlo in qualsiasi verso perché è reversibile. Anche in questo caso, il cavo USB assicura una velocità superiore a quella proposta da altri modelli perché arriva fino a 5Gbps. Infine, l'ampia compatibilità di questo cavo con smartphone e tablet, consente di utilizzarlo con tanti dispositivi prodotti da diverse aziende. Inoltre, il cavo type C supporta la ricarica degli smartphone e dei tablet fino a 5V/3A in sicurezza. Nella confezione ci sono 2 cavi di differente lunghezza.

Caratteristiche tecniche

lunghezza : 2 cavi sono lunghi 1 metro ed 1 cavo è lungo 2 metri

: 2 cavi sono lunghi 1 metro ed 1 cavo è lungo 2 metri velocità trasferimento dati : ‎‎5 Gigabit al secondo

: ‎‎5 Gigabit al secondo compatibilità: dispositivi con USB tipo C 2.0 e 3.0

Pro: gli utenti hanno apprezzato molto questo cavo USB di tipo C anche per la garanzia offerta dall'azienda. Infatti, è possibile usufruire di una garanzia lunga ben 24 mesi.

Contro: il connettore non aderisce perfettamente all'ingresso USB, ma questo non pregiudica la funzionalità del cavo.

4. Gritin

I cavi USB di tipo C realizzati da Gritin hanno una compatibilità molto ampia. Infatti, possono essere utilizzati per il trasferimento di dati o per ricaricare numerosi dispositivi Samsung, Huawei o LG. I cavi sono rivestiti con il nylon, mentre i connettori sono placcati in alluminio. Grazie ai materiali utilizzati per la loro realizzazione, è possibile usarli per diversi anni senza il rischio che si danneggino. I tre cavi hanno lunghezze differenti e possono essere arrotolati senza alcuna difficoltà e trasportati ovunque.

Caratteristiche tecniche

lunghezza : 1 cavo da 1 metri, 1 cavo da 1,5 metri e 1 cavo da 2 metri.

: 1 cavo da 1 metri, 1 cavo da 1,5 metri e 1 cavo da 2 metri. velocità trasferimento dati : ‎‎5 Gigabit al secondo

: ‎‎5 Gigabit al secondo compatibilità: dispositivi con USB tipo C 2.0 e 3.0. Può essere utilizzato anche con la ‎Nintendo, il computer portatile o qualsiasi smartphone

Pro: i materiali utilizzati per la costruzione di questi cavi, li rendono durevoli e resistenti, perfetti per un utilizzo prolungato.

Contro: questi cavi possono essere usati per il trasferimento dei dati ad alta velocità, ma per quanto riguarda la ricarica dei dispositivi garantiscono una velocità pari ai caricatori normali.

5. Amazon Basics 2.0

Un'altra proposta interessante per chi cerca un cavo USB di tipo C è questa di AmazonBasics. Si tratta di un cavo compatibile con qualsiasi dispositivo dotato di porta type C come i laptop, gli hard disk, le power bank e i caricatori da parete/auto. Grazie alla doppia faccia, quindi alla reversibilità del connettore, questo può essere inserito in qualsiasi direzione senza dover prestare attenzione al verso di inserimento.

Caratteristiche tecniche

lunghezza : 1,8 metri

: 1,8 metri velocità trasferimento dati : ‎‎480 Mbps di velocità

: ‎‎480 Mbps di velocità compatibilità: standard USB 2.0 certificata da USB-IF

Pro: è il cavo USB perfetto da tenere in borsa o nello zaino come cavo di scorta. Funziona benissimo sia per il trasferimento dei dati che per la ricarica.

Contro: gli utenti sono molto soddisfatti dell'acquisto e non hanno lasciato recensioni negative al momento.

6. RAVIAD

Il cavo USB type C di Raviad è un cavo con connettore reversibile, molto facile da inserire nella porta di ingresso perché può essere utilizzato in entrambe le direzioni. Questo cavo assicura una ricarica molto veloce ai dispositivi fino a 5V/3A e un velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbit. È compatibile anche con la tecnologia 2.0. Il cavo è realizzato in nylon, un materiale che si usura molto lentamente, mentre i connettori sono placcati in alluminio. Nella confezione sono presenti ben 4 cavi con lunghezza differente.

Caratteristiche tecniche

lunghezza : 1 cavo di 0,5 m, 1 cavo di 1 m, 1 cavo di 2 m e 1 cavo di 3 m

: 1 cavo di 0,5 m, 1 cavo di 1 m, 1 cavo di 2 m e 1 cavo di 3 m velocità trasferimento dati : ‎‎480 Mbps di velocità

: ‎‎480 Mbps di velocità compatibilità: standard USB 2.0 certificata da USB-IF

Pro: il design reversibile del connettore consente di inserirlo nella porta di ingresso molto facilmente, senza dover prima individuare il verso giusto.

Contro: il venditore informa che questa cavo non supporta i seguenti dispositivi Huawei SuperCharge, OnePlus DASH Charge.

7. UGREEN

Il cavo USB type C di Ugreen è un cavo multifunzionale. Infatti, oltre al trasferimento dei dati e alla ricarica, può essere utilizzato anche per la trasmissione di video e foto fino a 4K @ 60Hz. A differenza degli altri modelli, ha due connettori definiti da maschio a maschio, ma non necessita di nessun adattatore. Con questo cavo di altissima qualità la ricarica di un Macbook Air 13″ 2019 può avvenire in un'ora e mezza, mentre quella di un Samsung Note 10 in una sola ora. I cavi sono realizzati in nylon intrecciato, questo li rende durevoli e resistenti.

Caratteristiche tecniche

lunghezza : 2 metri

: 2 metri velocità trasferimento dati : 5 Gigabit al secondo

: 5 Gigabit al secondo compatibilità: tutti i dispositivi con porta tipo C

Pro: questo cavo può essere utilizzato anche per collegare la tv al proprio computer in modo da poter guardare i contenuti video con una risoluzione migliore.

Contro: gli utenti sono molto soddisfatti dell'acquisto e non hanno evidenziato criticità.

8. Jufd

I cavi di tipo C di JUFD supportano la tecnologia da 1.1 a Type C. I connettori sono reversibili e possono essere inseriti in qualsiasi direzione, questo rende il loro inserimento molto facile. Con questi cavi è possibile ricaricare i propri dispositivi e trasferire i dati ad una velocità fino a 480 MBps. Il cavo è realizzato con nylon intrecciato, questa tecnica gli garantisce una resistente all'usura prolungata. La compatibilità si estende a tantissimi modelli di smartphone e tablet, tranne che per Huawei SuperCharge, OnePlus Dash Charge e Moto TurboPower.

Caratteristiche tecniche

lunghezza : 2 metri

: 2 metri velocità trasferimento dati : 5 Gigabit al secondo

: 5 Gigabit al secondo compatibilità: tutti i dispositivi con porta di tipo C

Pro: la lunghezza di 2 metri consente di poter utilizzare il cavo senza limiti e restrizioni anche se i due dispositivi non sono vicini tra di loro.

Contro: nonostante siano cavi compatibili con quasi tutti i dispositivi con accesso di tipo C, non possono essere usati per ricaricare o trasferire dai per i seguenti dispositivi Huawei SuperCharge, OnePlus Dash Charge e Moto TurboPower.

9. AVIWIS

Aviwis propone questi cavi type C che assicurano elevate prestazioni. Infatti, questi cavi sono in grado di lavorare ad una velocità di ricarica massima di 3A e una velocità di trasferimento dati di 480 Mbps. I connettori sono realizzati con un design a doppia facciata, cioè reversibile. Questo significa che possono essere inseriti in qualsiasi verso di direzione nella porta di ingresso di tipo C. Anche in questo caso, i cavi sono realizzati con il nylon intrecciato, materiale anti torsione e anti abrasione. Nella confezione sono presenti ben 4 cavi di differenti lunghezze.

Caratteristiche tecniche

lunghezza : 0.5 metri, 1 metri, 2 metri e 3 metri

: 0.5 metri, 1 metri, 2 metri e 3 metri velocità trasferimento dati : 480 Mbps

: 480 Mbps compatibilità: tutti i dispositivi con porta di tipo C

Pro: oltre al trasferimento dati, questi cavi sono degli ottini supporti per caricare velocemente i propri dispositivi.

Contro: nonostante questi cavi siano stati apprezzati da molti utenti per la capacità di caricare velocemente i loro device, c'è chi sostiene di aver avuto qualche problema con la ricarica fast.

10. HAKUSHA

L'ultima proposta della nostra classifica è il cavo USB di Hakusha, compatibile con tutti i dispositivi dotati di porta USB di tipo C. Questo modello con tecnologia USB 2.0, supporta la ricarica ad alta velocità dei dispositivi in maniera sicura fino a 5 V / 3 A ed è in grado anche di trasferire i dati con una velocità di 480 Mbps. Anche questi connettori, come i modelli precedenti, hanno un design reversibile quindi è molto facile inserirli. Il materiale utilizzato per la costruzione dei cavi è il nylon. Nella confezione ci sono due cavi.

Caratteristiche tecniche

lunghezza : 3 metri

: 3 metri velocità trasferimento dati : 480 Mbps

: 480 Mbps compatibilità: tutti i dispositivi con porta di tipo C

Pro: tra i modelli proposti, è uno dei cavi più lunghi d gli utenti ne hanno apprezzato la versatilità e la funzionalità.

Contro: gli utenti avrebbero apprezzato che ci fosse una guaina all'estremità del cavo per evitare che eventuali piegamenti lo danneggiassero.

Come scegliere un cavo USB type C

Ma come scegliere un cavo USB? Scegliere il migliore è importante per assicurarsi elevate prestazioni, sia in termini di velocità di trasferimento dei dati che per avere tempi di ricarica più rapidi. Oltre a questi fattori, prima dell'acquisto, bisogna valutare anche la lunghezza del cavo, la compatibilità con i dispositivi e i materiali utilizzati per la costruzione del cavo e dei connettori.

Compatibilità

La prima cosa da valutare è la compatibilità del proprio dispositivo con una porta di ingresso USB type C. Infatti, prima di procedere all'acquisto di un nuovo cavo, bisogna verificare se è compatibile con il proprio smartphone o tablet e se supporta il loro sistema operativo. Anche per chi non è esperto e non ha particolari nozioni di tecnologia, è facile reperire queste informazioni leggendo la scheda tecnica dei prodotti.

Lunghezza

La lunghezza perfetta per un cavo USB è tra 1 mt ed i 2 mt. Infatti, questa lunghezza rende il cavo pratico e funzionale perché consentirà di utilizzarlo ovunque e di poterlo portare in borsa senza ingombro. Anche se può sembrare un elemento poco importante, il consiglio è di valutare la lunghezza con attenzione in modo da non effettuare un acquisto che resterà inutilizzato.

Ricarica rapida

Uno degli utilizzi del cavo USB type C è la ricarica di dispositivi che può avvenire ad una velocità fino a 5 V / 3 A in totale sicurezza. Tra i dispositivi che possono godere di una ricarica rapida ci sono gli smartphone, i tablet, le cuffie Bluetooth e tutti i devide dotati di porta di ingresso di tipo C.

Velocità trasferimenti dati

La velocità di trasferimento di un cavo type C varia tra i 480 Mbps ed i 5 Gigabit al secondo. Il vantaggio di utilizzare la tipologia di cavo 3.0 è che trasferisce dati, immagini e documenti molto più velocemente e con una qualità nettamente superiore ai modelli precedenti. Inoltre, è in grado di trasferire dati anche molto pesanti. In alcuni casi, il cavo USB type C è utilizzato per collegare la propria smart tv al PC, così da poter vedere film o contenuti video con una risoluzione migliore.

Materiali

I materiali utilizzati per la costruzione del cavo devono essere resistenti e flessibili. Infatti, devono garantire la sua durabilità e, soprattutto, non devono danneggiarsi se vengono arrotolati o trasportati. Per quanto riguarda il connettore, invece, i materiali usati per il suo rivestimento sono l'alluminio e l'oro, anche in questo caso si tratta di materiali resistenti ed affidabili.

Differenza tra cavo USB 2.0 e 3.0

La principale differenza tra la tecnologia 2.0 e 3.0 è la velocità con cui è possibile trasferire i dati. Si tratta di una differenza notevole perché è almeno 10 volte superiore rispetto alle vecchie tecnologie. Con un cavo di tipo C con tecnologia 3.0 è possibile copiare, salvare e condividere file anche più pesanti. In genere, le nuove 3.0 sono retro-compatibili, questo significa che possono essere inserite anche in porte di ingresso 2.0, quello che invece bisogna valutare è se, queste porte con tecnologia 2.0, supportano la nuova tecnologia 3.0.

Come riconoscere un cavo USB type C? A differenza dei cavi A o delle micro USB, questi nuovi modelli hanno una forma tondeggiante, e soprattutto, possono essere inseriti nella porta di ingresso da qualsiasi lato. Infatti, sono definiti come connettori a doppia facciata: non sarà più necessario fare diversi tentativi primi di indovinare il lato giusto di inserimento.

Quanti tipi di porte USB esistono?

Ad oggi, esistono 3 tipi di porte USB: quella di tipo A, di tipo B e la più recente, la porta di tipo C. Come abbiamo visto, quasi tutti i dispositivi moderni sono dotati di porta di ingresso che supporta un cavo type C che può avere una tecnologia 3.1, 2.0 o 3.0. La tecnologia 3.1 garantisce che il trasferimento dei dati avvenga ad una velocità elevata, fino a raggiungere i 10 Gbps.