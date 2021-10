Migliori smartphone 5G: classifica e guida all’acquisto La tecnologia 5G rappresenta il futuro nel mondo della telefonia e sempre più aziende produttrici stanno realizzando degli smartphone in grado di supportare la rete 5G. Per aiutarvi a scegliere quale smartphone fa per voi abbiamo stilato una guida all’acquisto suddivisa in base alla fascia di prezzo. Vediamo, quindi, quali sono i migliori smartphone 5G economici, di fascia media e top di gamma attualmente disponibili in commercio.

Nel mondo degli smartphone nasce una nuova era: quella della Rete 5G. Si tratta di una tecnologia standard di nuova generazione per la comunicazione mobile che subentra alla rete 4G LTE, che soppianterà definitivamente solo dopo un periodo di convivenza. La principale caratteristica di questa rete è di consentire molte connessioni in contemporanea con una velocità maggiore e tempi di risposta rapidi.

La copertura della rete 5G ha iniziato a prendere piede nel giugno del 2019 e da allora sono entrate in gioco diverse compagnie telefoniche e aziende che hanno prodotto degli smartphone conformi a tale standard. Tra queste Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi e Oppo. In questa guida all'acquisto vi segnaliamo quali sono i migliori smartphone 5G in base alla fascia di prezzo, a partire dai più economici fino ad arrivare ai top di gamma.

Migliori smartphone 5G economici

Vediamo una prima lista dei migliori modelli 5G economici, il cui costo varia dai 200 euro fino ai 300. Ecco quali sono.

1. Xiaomi Poco M3 Pro 5G

Lo smartphone Xiaomi Poco M3 Pro 5G è uno dei modelli più economici in commercio. È uscito in Italia da metà maggio 2021 ed è disponibile in due varianti di memoria e in tre differenti colorazioni. Ha uno schermo da 6,5 pollici e un peso di 190 grammi. Anche le dimensioni sono ridotte: 161,81 x 75,34 x 8,92 millimetri e si tiene comodamente in una sola mano. La batteria da 5.000 mAh garantisce una lunga durata, fino a due giorni per un utilizzo basico. Anche la ricarica è molto efficiente in quanto grazie alla ricarica da 18 watt consente una carica completa in circa due ore e mezza. Infine, la fotocamera è da 48 megapixel.

Pro: ha un design moderno, con un dettaglio unico 3D-curved posteriore che lo rende anche elegante. Grazie al suo processore mediatek dimensity 700 ha la possibilità di connettersi in 5g.

Contro: l'audio e la videocamera sono basici, ma a questo prezzo garantisce ottime performance.

Lo consigliamo perché: è uno smartphone di qualità/prezzo imbattibile. È il più economico ma non ha nulla da invidiare agli altri in quanto garantisce prestazioni elevate.

2. Realme 8 5G

Lo smartphone 5G Realme 8 è uscito a maggio 2021 ed è disponibile in due varanti di memoria e in due differenti colorazioni. Supporta la tecnologia 5G Dual-SIM Dual-Standby ed è compatibile con gli standard SA/NSA, oltre che con le principali bande di tutto il mondoSmart 5G. A seconda dell'utilizzo lo smartphone passa dalla rete 4G a quella 5G, consentendo una maggiore durata della batteria. Grazie alla potente GPU Mali-G57 di Dimensity 700, lo schermo ha una frequenza di aggiornamento pari a 90 Hz, che garantisce alte prestazioni. La batteria è da 5.000 mAh e la ricarica è rapida da 18 W. Ha un design sottile e leggero, con appena 8,5 mm di spessore e un peso di 185 g.

Pro: si tratta di uno smartphone completo con una buona fluidità al tocco e uno schermo nitido. Inoltre, gli utenti hanno apprezzato la qualità dell'audio e la fotocamera.

Contro: alcuni utenti non hanno apprezzato la cover posteriore, realizzata in plastica, ma risulta essere resistente e di buona fattura.

Lo consigliamo perché: dispone di slot per tre schede con cui è possibile sia utilizzare due SIM, sia espandere contemporaneamente lo spazio di archiviazione. Lo smartphone permette così di portare la memoria fino a 1 TB. È ideale per chi vuole essere aggiornato allo standard 5g e non desidera spendere eccessivamente, disponendo di un telefono di buon livello con ottima autonomia d’uso.

3. Motorola Moto G 5G Plus

Lo smartphone Motorola Moto G 5G Plus ha uno schermo da 6,7 pollici e dalle dimensioni 168 x 74 x 9 millimetri per 207 grammi di peso. Dotato di doppia fotocamera da 48 megapixel (f/1.9), ultra grandangolare (FoV 118 gradi) da 8 megapixel (f/2.2), MacroVision da 5 megapixel (f/2.2) e sensore per ritratti da 2 megapixel. Ha una batteria da 5.000 mAh, che garantisce una buona autonomia. La ricarica TurboPower a 20 watt consente di ottenere una carica completa in sole due ore.

Pro: è veloce, ha un'ottima durata della batteria e risulta essere molto tecnologico. La fotocamera consente di scattare delle foto di buona qualità, anche di notte.

Contro: utilizza la scheda SD solo come memoria portatile, non impostabile come memoria interna, quindi non ci sono delle app pre-installate ma possono essere scaricate facilmente dallo store.

Lo consigliamo perché: si tratta di uno smartphone dalle ottime prestazioni, con fotocamera e batteria eccezionali per la fascia di competenza.

4. Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Lo smartphone Xiaomi Mi 10 Lite 5G ha un processore octa-core 7nm e il sistema operativo miui 11. Integra anche un modem X52 per la connettività 5G ultraveloce. Il display AMOLED da 6,57″ utilizza la tecnologia TrueColor, con una risoluzione di 2340x1080p. Include la certificazione TÜV Rheinland. È dotato di una quad-camera AI con un sensore primario da 48MP, una fotocamera ultra-wide da 8MP, un macro da 5MP e un sensore di profondità da 2MP. La fotocamera da 16 MP consente di scattare foto ultra grandangolari per la modalità orizzontale, verticale e registrare video 4K a 30 fps. Grazie al video editing, include la possibilità di combinare più video, effetti di transizione e regolazione della velocità per consentire l'editing mobile.

Pro: ha un design elegante, è molto veloce grazie al 5G e la batteria ha una lunga durata. Inoltre, la fotocamera scatta ottime foto.

Contro: ha uno schermo dalle piccole dimensioni, ma grazie a questa caratteristica è molto ergonomico e maneggevole.

Lo consigliamo perché: si tratta di uno smartphone 5G economico che garantisce alte prestazioni sia della batteria che della fotocamera. Inoltre, è dotato anche di video editing, che consente di combinare più video.

5. OPPO Find X2 Lite 5G

Lo smartphone 5G OPPO Find X2 Lite ha un display da 6,4 pollici e delle dimensioni abbastanza elevate di 160.3 x 74.3 x 7.96 mm, ma con un peso ridotto di 180 grammi. Infatti, si tratta di un prodotto ergonomico con una buona usabilità. La batteria da 4.015 mAh ha una buona durata, fino a sera. La ricarica anche, è molto veloce grazie al VOOC 4.0. La fotocamera posteriore è dotata d 4 sensori: 48 megapixel (f/1.7), il grandangolare da 8 megapixel, il sensore monocromatico da 2 megapixel e un sensore per la profondità di campo, sempre da 2 megapixel.

Pro: è dotato di uno schermo amoled da 6.4″, che consente una visione ottimale. Il processore è top di gamma e la qualità audio è elevata.

Contro: alcuni utenti hanno evidenziato che il lettore d'impronta sottoschermo è meno reattivo rispetto ai telefoni tradizionali, ma lo sblocco del riconoscimento facciale è rapido ed efficiente.

Lo consigliamo perché: si tratta di un prodotto completo di tutto il necessario: caricabatterie da 30W, cuffie con filo di buona qualità e una comodissima cover in silicone. Inoltre, c'è una pellicola protettiva per lo schermo applicata in fabbrica.

Migliori smartphone 5G fascia media

Gli smartphone 5G di fascia media sono quelli dotati di caratteristiche tecniche più avanzate, rispetto ai modelli visti precedentemente, ma che hanno un prezzo non eccessivamente elevato, che varia dai 300 ai 500 euro. Vediamo quali sono.

1. Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Lo smartphone Xiaomi Mi 11 Lite 5G è sicuramente uno dei migliori di fascia media. La batteria da 4.2590 mAh garantisce una buona durata per tutta la giornata con un utilizzo normale. La fotocamera ha un sensore da 64 megapixel (f/1.79), ultra grandangolare da 8 megapixel (f/2.2) e un telemacro da 5 megapixel (f/2.4). Le dimensioni 160,53 x 75,72 millimetri in aggiunta ad uno spessore di 6,81 millimetri e il peso di 159 grammi lo rendono semplice da maneggiare e compatto.

Pro: è molto veloce e fluido nell'utilizzo. Lo schermo e l'audio sono efficienti. Inoltre, gli utenti hanno apprezzato la possibilità di espandere la memoria con una micro SD.

Contro: alcuni utenti hanno riscontrato che quando si parla con il vivavoce, l'audio risulta leggermente ovattato, ma con l'utilizzo delle cuffie risulta essere limpido e chiaro.

Lo consigliamo perché: è il migliore di fascia media che coniuga un buon prezzo e una buona qualità. Il design semplice ed ergonomico consente praticità di utilizzo in aggiunta alla velocità del processore, che rappresenta uno dei punti forti.

2. OnePlus NORD

Lo smartphone OnePlus NORD ha delle dimensioni poco compatte in quanto ha uno schermo da ben 6,44 pollici che offre una visione completa. Le dimensioni sono 158,3 x 73,3 x 8,2 millimetri e il peso è di 184 grammi. La durata della batteria, da 4.115 mAh, è elevata e garantisce una giornata piena di utilizzo. La ricarica è molto rapida e si ha una carica completa in circa 60 minuti. È dotato di una quadrupla fotocamera posteriore di cui la principale è da 48 megapixel (f/1.75), il grandangolare (FoV 119 gradi) da 8 megapixel (f/2.25), un macro da 2 megapixel (f/2.4), e un sensore di profondità da 5 megapixel (f/2.4).

Pro: i materiali utilizzati sono di buona qualità e nonostante il profilo sia in plastica si tratta di un prodotto solido e resistente.

Contro: non è dotato della porta jack per l'audio, ma può essere utilizzato con le cuffie bluetooth.

Lo consigliamo perché: è uno smartphone con alte prestazioni nonostante il prezzo conveniente. Le performance, infatti, sono eccellenti grazie agli 8 GB di memoria RAM, 128 GB di memoria interna non espandibile ed al processore Snapdragon 765G.

3. OPPO Find X2 Neo

Lo smartphone 5G OPPO Find X2 Neo è disponibile in due diverse colorazioni e in una variante di memoria. È dotato di uno schermo AMOLED Full HD + da 6,5 ​​pollici, processore Snapdragon 765G accompagnato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna non espandibile. È dotato di una fotocamera principale quad 48 MP + 13 MP + 8 MP + 2 MP e di una fotocamera da 32 MP per selfie. La batteria è da 4025 mAh con supporto per la ricarica rapida.

Pro: la batteria ha una lunga durata. Gli utenti hanno apprezzato il design e il display Oled.

Contro: non è dotato di protezione impermeabile, ma è possibile acquistare una cover apposita.

Lo consigliamo perché: si tratta di un ottimo smartphone, la fotocamera e l'audio stereo sono tra le caratteristiche più apprezzate. Inoltre, garantisce sempre il segnale in 4G.

4. Samsung Galaxy A52 5G

Lo smartphone Samsung Galaxy A52 5G è disponibile sia da 6 che da 128 GB di memoria e in 4 differenti colorazioni. Ha uno schermo di grandi dimensioni, da 6, 5 pollici e le dimensioni sono 159,9 x 75,1 x 8,4 mm per 189 grammi di peso. È dotato della certificazione IP67 che lo rende impermeabile. La batteria è da 4,500 mAh, con ricarica rapida a 25 watt. I sensori per la fotocamera sono 4: uno da 64 megapixel (f/1.8), un ultra grandangolare (FoV 123 gradi) da 12 megapixel (f/2.2), un macro da 5 megapixel (f/2.4) e un sensore di profondità da 5 megapixel (f/2.4).

Pro: in fase di configurazione iniziale si può scegliere quali App Samsung installare. Il display è veloce e fluido, visibile anche al sole.

Contro: non ha moltissima autonomia di batteria, ma la ricarica è veloce.

Lo consigliamo perché: è provvisto di microfono di riduzione del rumore, fondamentale per le chiamate audio o video senza fruscii esterni.

5. Motorola Edge

Lo smartphone Motorola Edge utilizza la tecnologia 5G ed è dotato di un display OLED FullHD+ HDR10+ da 6,7″ con la frequenza di aggiornamento molto rapida, di 44 Hz. Si tratta di uno degli smartphone 5G più sottili sul mercato, grazie allo spessore di soli 7 mm. Dotato di 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna e di una funzionalità Ready For, che consente di connettersi in modalità wireless alla TV o al PC per giocare, effettuare videochiamate e utilizzare le app. La fotocamera è da 108 MP con Super Zoom 30x e video in 4K.

Pro: è dual sim e consente di scattare ottime foto e girare video in 4K.

Contro: alcuni utenti ritengono come unico aspetto negativo la forma allungata dello smartphone, che rende difficoltoso l'utilizzo con una sola mano, ma tale caratteristica garantisce una visione completa.

Lo consigliamo perché: è molto sottile e facile da maneggiare. Molto buona l'autonomia, grazie alla batteria da 4.500 mAh che permette di arrivare a sera con almeno 7 ore di utilizzo.

Migliori smartphone 5G fascia alta

Infine, vediamo i migliori smartphone 5G top di gamma, ovvero i modelli tecnologicamente più avanzati, le nuove uscite e i migliori nel campo della telefonia.

1. OnePlus 9 Pro 5G

Lo smartphone OnePlus 9 Pro 5G è in commercio da aprile 2021 ed è disponibile in due varianti di memoria e in tre colorazioni. Lo schermo e le dimensioni sono molto elevate: 163,2 x 73,6 x 8,7 millimetri, 197 grammi di peso e 6,7 pollici. La batteria è da 4500 mAh e garantisce una ricarica rapida a 65 watt e wireless a 50 watt. È dotato della certificazione per resistenza ad acqua e polvere IP68. Lo schermo è un OLED LTPO a 10 bit che può variare dinamicamente la frequenza da 1 a 120 Hz. La seconda uscita audio ricrea un effetto stereofonico che, insieme al tuning Dolby Atmos, migliora l'equalizzazione del suono dinamicamente.

Pro: le fotografie sono di ottima qualità grazie all'hardware, al sensore e alle lenti che garantiscono maggiore nitidezza. L'esperienza di utilizzo è molto rapida e lineare.

Contro: alcuni utenti hanno evidenziato che un aspetto che potrebbe essere migliorato è la qualità dell'audio, ma risulta comunque essere limpido.

Lo consigliamo perché: è uno smartphone che garantisce alte prestazioni in quanto è un top di gamma nel campo degli smartphone 5G.

2. Apple iPhone 12

Lo smartphone 5G iPhone 12 è sicuramente tra i top di gamma. La versione classica misura 146,7 x 71,5 x 7,4 mm, 162 grammi di peso e schermo da 6,1 pollici. La batteria offre una buona autonomia, con oltre 7 ore di utilizzo. È dotato di due fotocamere posteriori da 12 megapixel. Lo zoom ottimo 2X e quello digitale 5x rendono questo iPhone ideale per scattare delle foto sensazionali. La tecnologia 5G consente download velocissimi e streaming ad alta qualità. È resistente all’acqua con il grado IP68, la migliore del settore.

Pro: il design è sicuramente uno dei punti di forza della Apple. Inoltre, il processore è uno dei più innovativi attualmente in commercio.

Contro: alcuni utenti hanno evidenziato come unica pecca che il refresh del display si ferma a 60 hz, ma si tratta di una caratteristica non impattante sull'utilizzo dello smartphone.

Lo consigliamo perché: l'iPhone non ha bisogno di presentazioni, rappresenta senza dubbio, infatti, uno degli smartphone top di gamma, anche per la collezione 5G.

3. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Il Samsung Galaxy S21 Ultra è uno smartphone 5G disponibile in tre varianti di memoria e tre differenti colorazioni. Dalle elevate dimensioni, misura 165,1 x 75,6 x 8,9 millimetri per 22 grammi di peso, diventato così non facilmente utilizzabile con una solo mano. È dotato di una fotocamera quadrupla posteriore: il sensore principale è da 108 megapixel (f/1.8), quello ultra grandangolare (FoV 120 gradi) da 12 megapixel (f/2.2), lo zoom ottico 3x da 10 megapixel (f/2.4) e lo zoom ottico 20x con sistema a periscopio da 10 megapixel (f/4.9). La batteria è da 5.000 mAh e garantisce alte prestazioni di durata.

Pro: monta uno schermo AMOLED a 120ghz che offre un'esperienza visiva ottimale in cui i colori sono molto nitidi e assolutamente naturali e anche i neri sono perfetti.

Contro: tutti gli utenti che lo hanno acquistato sono soddisfatti del prodotto.

Lo consigliamo perché: ha un ottimo rapporto qualità/prezzo. Il punto forte è sicuramente la fotocamera, la più potente e performante, attualmente sul mercato. La confezione è ben realizzata e ha all'interno tutto l'occorrente.

4. Samsung F711B Galaxy Z Flip3 5G

Lo smartphone 5G Samsung F711B Galaxy Z Flip3 è uscito in Italia da agosto 2021 ed è disponibile in due varianti di memoria e differenti colorazioni. Ha un peso di soli 183 grammi e uno spessore di 15,9 mm, molto compatto e facile da maneggiare. Le misure sono pari a 86,4 72,2 x 15,9 mm da chiuso e 166 x 72,2 x 6,9 millimetri da aperto. La caratteristica principale di questo smartphone, infatti, è l'apertura a conchiglia che lo differenzia da tutti gli altri sul mercato. La fotocamera è dotata di un sensore principale da 12 megapixel (f/1.8) con quello ultra grandangolare da 12 megapixel (f/2.2) FoV da 123 gradi.

Pro: ha un'ottima fotocamera, è resistente all'acqua grazie al livello di impermeabilità IPX8.7. Il cover screen da 1.9″ consente di visualizzare tutte le notifiche e di interagirvi in modo intuitivo.

Contro: per questo dispositivo lo spazio di memoria disponibile all’utente è approssimativamente pari al 78% della capacità totale in quanto sono già pre-installate delle applicazioni.

Lo consigliamo perché: è uno degli smartphone più innovativi attualmente in commercio. Inoltre, l'apertura a conchiglia lo rende facilmente maneggevole e pratico da riporre.

5. Samsung Galaxy Z Fold3 5G

L'altra variante proposta da Samsung è il Galaxy Z Fold3 5G, che a differenza del precedente ha un'apertura sempre a conchiglia ma laterale. Le dimensioni, infatti, non sono più compatte ma elevate in quanto pesa 271 grammi e ha uno spessore di 14,4 mm e misura 158,2 x 67,1 x 14,4 mm da chiuso e 158,2 x 128,1 x 6,4 mm da aperto. Ha una batteria da 4.400 mAh, e una ricarica da 25 W. È dotato di tre sensori posteriori da 12 megapixel che consentono di scattare foto di ottima qualità. LO smartphone pieghevole è resistente all’acqua e ha un grado di protezione IPX8⁶.

Pro: lo schermo grande consente una visione ottimale e un utilizzo fluido ed intuitivo. Monta, infatti, un display SUPER AMOLED a 120ghz.

Contro: la batteria non ha una lunga durata, ma ha un'elevata usabilità.

Lo consigliamo perché: la chiusura a cerniera consente di posizionare lo smartphone nella modalità desiderata. Questo aspetto rende più agevole l'usabilità e consente di sfruttare al meglio le potenzialità dello smartphone.

Vantaggi della tecnologia 5G

I vantaggi dell'utilizzo della tecnologia 5G sono davvero molteplici:

Velocità di trasferimento dei dati: consente di portare oltre il gigabit per secondo, per i download e upload

Migliora la latenza e la reattività delle connessioni: consentendo di gestire al meglio le applicazioni interattive

Gaming e realtà virtuale: è possibile giocare in maniera più fluida e veloce, sfruttando i server remoti del 5G per lo streaming

Contenuti multimediali: la fruizione di questi contenuti, anche in diretta, diventa ancora più scorrevole.

Videochiamate e Social: anche queste comunicazioni beneficeranno di questa tecnologia

Dove è attivo il 5G in Italia?

Il 5G in Italia è supportato dalle compagnie telefoniche Fastweb, Iliad, Tim, Vodafone e WindTre. Per ognuna di esse le aree di copertura riguardano alcune regioni d'Italia. Vediamole nello specifico:

Fastweb: alcune aree di Milano, Bologna, Roma e Napoli.

alcune aree di Milano, Bologna, Roma e Napoli. Iliad: Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.

Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza. TIM: Milano (copertura del 90%), Roma, Torino, Firenze, Napoli, Ferrara, Bologna, Genova, Sanremo, Brescia e Monza. Inoltre, sono coperte alcune zone turistiche: Cortina d'Ampezzo, Livigno e Selva di Val Gardena.

Milano (copertura del 90%), Roma, Torino, Firenze, Napoli, Ferrara, Bologna, Genova, Sanremo, Brescia e Monza. Inoltre, sono coperte alcune zone turistiche: Cortina d'Ampezzo, Livigno e Selva di Val Gardena. Vodafone: Milano (copertura del 90%), Torino, Bologna, Napoli.

Milano (copertura del 90%), Torino, Bologna, Napoli. WindTre: Agrigento, Alessandria, Ancona, Andria, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Chieti, Cosenza, Crotone, Cuneo, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, La Spezia, Latina, Lecco, Lucca, Mantova, Matera, Nuoro, Padova, Palermo, Perugia, Pesaro – Urbino, Pavia, Pescara, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ravenna, Rimini, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trani, Trapani, Trento, Treviso, Udine, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona e Vicenza.

Come scegliere il migliore smartphone 5G

Abbiamo stilato una lista dei principali aspetti da prendere in considerazione per compiere la migliore scelta d'acquisto. Vediamo quali sono.

Hardware

Gli smartphone con tecnologia 5G sono dotati di un chip specifico, ovvero il SoC. Per questa tipologia è necessario anche che lo smartphone sia dotato di un sistema di raffreddamento adeguato in grado di supportare le alte prestazioni.

Autonomia

L'aumento della velocità e dell'usabilità dello smartphone garantisce dei consumi ridotti per la connessione di rete, ma anche l'aumento di utilizzo della batteria. Per questa ragione è importante optare per un modello con una batteria a lunga durata.

Display

Come abbiamo visto, il 5G enfatizza maggiormente la multimedialità dello smartphone e per questa ragione è importante avere un display ampio e con una buona risoluzione, per potere godere al massimo delle performance che offre.

Design

Il design di uno smartphone 5G non varia molto rispetto al classico. L'attenzione a questo dettaglio rappresenta sicuramente uno degli aspetti che maggiormente vengono presi in considerazione, soprattutto in base alle dimensioni e all'usabilità.

Fotocamere

Sia per le foto, anche per l'utilizzo dei social, dei giochi e per le videochiamate avere delle fotocamere di qualità è importante per poterne usufruire al meglio.

Funzionalità

Oltre alle funzionalità basiche, i produttori degli smartphone 5G sono sempre alla ricerca di nuove tecnologie per sperimentare al meglio l'utilizzo della rete 5G.

Dove acquistare un telefono 5G?

Lo smartphone 5G può essere acquistato comodamente anche online sul noto marketplace, Amazon, dove è presente un'intera sezione dedicata a questa tipologia di prodotto. È possibile, infatti, confrontare le diverse tipologie, più adatte alle proprie esigenze. Inoltre, ci sono prodotti realizzati dai brand noti del settore disponibili ad un ottimo rapporto qualità/prezzo.