Moda, è quasi ora di saldi: ecco quali sono i trend dell’estate 2021 I saldi estivi, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, sono ormai dietro l’angolo: finalmente i più veloci (e i più fortunati) potranno assicurarsi abiti e accessori che hanno sognato per mesi, a un prezzo più accessibile. E per andare sul sicuro e acquistare capi davvero all’ultimo grido, ecco quali sono i trend dell’estate da seguire.

Dopo aver passato settimane a guardare le vetrine, a fare la lista dei desideri, a fare i conti per sapere già quant’è il prezzo finale di un capo scontato del 50, del 60 o del 70%, finalmente è quasi arrivato il momento dei saldi estivi, uno dei momenti più attesi per lo shopping. E se, come ogni anno, il via alle svendite sarà diverso da regione a regione, questa volta c’è però comunque una certa omogeneità sulle date.

La prima regione ad aprire agli sconti, secondo il calendario pubblicato da Confcommercio, sarà giovedì 1° luglio la Sicilia, seguita il giorno successivo da Basilicata e Molise. Sabato 3 luglio daranno quindi il via ai saldi quasi tutte le altre regioni tranne la Provincia Autonoma di Bolzano, che partirà il 16 luglio, e la Puglia, dove i grandi sconti arriveranno solo da sabato 24 luglio. Ancora in dubbio, infine, la Campania, dove le associazioni di categoria spingono per iniziare il 23 luglio ma ancora non c’è una decisione ufficiale, e la Provincia Autonoma di Trento: in quest’ultimo caso ogni distretto determina liberamente il periodo, che cade il 16 luglio per alcuni e il 13 agosto per altri.

In attesa del via libera alle svendite, comunque, non guasta qualche consiglio per essere preparati al momento dell’acquisto: ecco quali sono le tendenze-moda dell’estate 2021. A partire dalle scarpe: per lei quest’anno solo sandali con tacco basso, ma in generale sono “in” tutte le flat e le scarpe basse comprese le sneaker, le slippers, le espadrillas che si confermano calzature estive sempre trendy, e soprattutto le ciabattine slider rilanciate anche dalle più seguite influencer. Per l’abbigliamento, invece, protagonisti indiscussi sono le “fantasie marine” con pesci, stelle marine, coralli e conchiglie; un vero e proprio must-have per la stagione calda è quindi la camicia rosa.

Grande ritorno, poi, per lo stile Granny Square, con i quadrotti crochet a decorare abiti e accessori. Immancabili nel guardaroba di lei anche gli shorts. E se per il make-up protagonisti sono i colori pastello su occhi e labbra, con “pennellate” di colore sulle palpebre a evidenziare lo sguardo, i beauty trend dell’estate passano dal Gua Sha ai prodotti skincare effetto glow, dai trattamenti esfolianti con i guanti in fibre vegetali all’acqua di riso per i capelli, per arrivare alla french colorata.

Per lui, invece, stop a colori sobri e spenti e a look seriosi: per l’estate 2021 la parola d’ordine è esagerare. Sia nei tagli, con t-shirt e pantaloni larghi e comodi, sia nello stile, con jeans e infradito anche in città, sia nei colori, con tinte pastello e abbinamenti azzardati. Chi preferisce essere comunque un po’ più sobrio può puntare sul classico abbinamento camicia e giacca – ma rigorosamente senza cravatta – magari in greige, una tonalità molto “in” per l’estate che è una via di mezzo tra il grigio e il beige. E mentre per lei vanno le maxiborse, per lui gli accessori devono essere comodi e funzionali: tornano di moda i marsupi e i moschettoni per appendere le chiavi ai passanti dei pantaloni.

