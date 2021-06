in foto: Fouad Haddad (Fr3sh10_ / Instagram)

Il mondo dei motociclisti su TikTok è in lutto per la morte di uno dei suoi rappresentanti più amati all'interno dell'app: il centauro Fr3sh10, all'anagrafe Fouad Haddad, che si è spento nella giornata di mercoledì 17 giugno dopo un incidente stradale con la sua motocicletta. Sulla piattaforma di condivisione il ragazzo aveva un seguito appassionato che ora ne piange la scomparsa insieme a milioni di altri utenti che stanno scoprendo della esistenza di Fouad soltanto tramite il passaparola che si è ingenerato all'interno dell'app in questi giorni.

Cosa è successo a Fr3sh10

Dell'incidente ha parlato la cronaca locale canadese, dove il tiktoker trentenne era residente: Fouad era solo al momento dello schianto, avvenuto poco dopo le 19 ora locale nella zona di Perth, in Ontario; l'incidente non ha coinvolto altri veicoli né persone, ma le dinamiche precise non sono ancora state chiarite dalle autorità locali. Quel che è noto è che il ragazzo è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove però i medici non sono riusciti a rianimarlo. Non ci è voluto molto perché la comunità di TikTok facesse il collegamento tra il nome riportato dalla cronaca e lo pseudonimo del ragazzo sulla piattaforma, riversandosi presso gli ultimi video caricati per rivolgergli il loro estremo saluto sotto forma di commenti.

Il tributo di ammiratori e tiktoker

Altri motociclisti presenti su TikTok hanno utilizzato il social per omaggiare Fr3sh10 proprio con dei tiktok nei quali hanno ricordato il ragazzo, la sua passione per la motocicletta, la sua gentilezza e la sua forza d'animo. Fouad aveva conquistato centinaia di migliaia di fan non solo esibendo i suoi viaggi e la sua due ruote, ma anche e soprattutto raccontando ai follower uno stile di vita libero, fatto di spensieratezza ma anche di gentilezza nei confronti del prossimo.