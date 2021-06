Vedere un animale selvaggio o esotico ritratto in video in un contesto che non è il suo significa quasi sicuramente che dietro alla clip c'è una storia di contrabbando e spesso di abuso. Chi realizza questi contenuti lo fa per ottenere visualizzazioni sui propri canali social e gli spettatori spesso non si rendono conto della situazione contribuendo inconsapevolmente a questo meccanismo. È quanto è successo recentemente con un leone tenuto come animale domestico nella tenuta cambogiana di un individuo di nazionalità cinese: l'animale è stato sequestrato dalle autorità locali che si sono rese conto della situazione proprio perché l'animale era stato reso protagonista di numerosi video sulla piattaforma di condivisione TikTok.

L'animale, un esemplare raro di soli 18 mesi, era stato importato in Cambogia dall'estero, e trasportato nella villa di un uomo di nazionalità cinese residente nella capitale, Phnom Penh. Nei video si poteva vedere l'animale girovagare all'interno della proprietà, spesso in compagnia dei cani di famiglia. Nonostante queste clip possano suscitare tenerezza, si tratta di rappresentazioni dietro alle quali si celano maltrattamenti potenzialmente letali. Per impedirgli di nuocere all'uomo e agli altri ospiti presenti nella villa, il leone è stato infatti privato di zanne e artigli in tenera età. L'operazione – effettuata al solo scopo di rendere l'animale inoffensivo – l'ha reso inadatto al suo habitat naturale e ha addirittura compromesso per sempre le sue capacità di sopravvivenza al di fuori di un ambiente domestico.

Le autorità locali hanno spiegato di essere riuscite a individuare la posizione dell'animale dopo essersi imbattute in una serie di video virali che lo ritraevano su TikTok, nel mese di aprile. Le settimane di indagine hanno portato a un raid dell'abitazione, dove il felino è stato trovato e messo in salvo. L'animale è stato poi consegnato a un team di esperti dediti alla conservazione della fauna selvatica, che si stanno occupando di reinserire l'animale in un ambiente a lui consono.