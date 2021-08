Nasce TikTok Radio, la stazione ufficiale dell’app sarà gestita dai tiktoker I pezzi in rotazione saranno quelli legati ai video più virali nell’app, costantemente in evoluzione secondo i trend che si alternano al suo interno, ma i brani non saranno l’unico aspetto di TikTok Radio preso in prestito dalla piattaforma di condivisione. A presentare le playlist sarà una squadra di tiktoker noti, mentre tra gli ospiti sono previste vere e proprie celebrità della piattaforma.

A cura di Lorenzo Longhitano

Uno dei fattori che maggiormente hanno contribuito al successo di TikTok su scala globale è sicuramente la musica. Le clip ospitate sulla piattaforma si diffondono grazie alla fama dei brani che le accompagnano, e in altri casi sono gli stessi video a trasformare in hit globali canzoni precedentemente passate inosservate. Non stupisce dunque del tutto il fatto che in queste ore abbia debuttato TikTok Radio, la prima radio ufficiale riconducibile a tutto quanto avviene all'interno dell'app e animata dalle canzoni a più alta rotazione tra le sue clip virali.

Una versione audio dei Per Te di TikTok

L'annuncio dell'inizio delle trasmissioni — per il momento sembra solamente in Stati Uniti e Canada — è arrivato contemporaneamente sia da TikTok che dalla piattaforma di radio satellitare e web radio SiriusXM. La nuova stazione sarà infatti raggiungibile all'interno del servizio offerto proprio da SiriusXM, e stando alla descrizione che ne hanno dato i gestori di TikTok sintonizzarsi sulle sue frequenze virtuali sarà come ascoltare una versione audio della sezione Per Te dell'app. I pezzi in rotazione saranno quelli legati ai video più virali nell'app, costantemente in evoluzione secondo i trend che si alternano al suo interno, ma i brani non saranno l'unico aspetto di TikTok Radio preso in prestito dalla piattaforma di condivisione.

I tiktoker tra i conduttori e gli ospiti

A presentare le playlist ci sarà una squadra di conduttori d'eccezione composta da tiktoker già noti all'interno della piattaforma: 8illy, Cat Haley, Hindzsight, Lamar Dawson e Taylor Cassidy si alterneranno ai microfoni non solo per presentare i brani, ma anche per raccontare le storie che si celano dietro ai trend che le singole canzoni hanno finito per rappresentare. I creator resi famosi da TikTok saranno una presenza preponderante all'interno della stazione: oltre ai conduttori parteciperanno infatti alle trasmissioni come guest star anche altri tiktoker d'eccezione all'interno di segmenti dedicati proprio al mondo dei creator. Tra le ospitate già in programma ci sono quelle di Alex Warren, Ashnikko, Bella Poarch, Dillon Francis, Dixie D’Amelio, Ed Sheeran, Just Stef, JXDN, Lil Nas X, Loren Gray, Noah Beck, Normani, Spencer X, Tai Verdes, Walker Hayes.