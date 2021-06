Nella maggior parte dei Paesi del mondo la campagna vaccinale contro il coronavirus è ancora in pieno svolgimento, con intere fasce di popolazione che ancora stanno attendendo di poter mettere le mani sulla propria dose del preparato. Non è così negli Stati Uniti, dove chiunque può prenotarsi per ricevere l'immunizzazione e gli sforzi delle autorità sono invece incentrati nel convincere chi è più scettico a fare la propria parte proteggendosi dal virus e schermando la popolazione più fragile grazie all'immunità di gregge. L'ultimo caso è quello dell'operatore telefonico Verizon, che sta offrendo sconti sostanziosi su molti prodotti di elettronica di consumo offerti nei suoi negozi.

L'iniziativa annunciata nei giorni scorsi dall'azienda non è diretta ai no-vax incalliti, bensì a tutti coloro che – per pigrizia o perché la situazione pandemica non sembra più grave come pochi mesi fa – hanno deciso di prendere con comodo la decisione di vaccinarsi. Il problema è che ritardare il raggiungimento dell'immunità di gregge dopo che le persone hanno iniziato a immunizzarsi rischia di favorire lo sviluppo di varianti più resistenti ai vaccini già in circolazione. Ecco perché a questa categoria di persone l'operatore spera di arrivare attraverso l'incentivo economico: in particolare vengono offerti sconti del 10 percento sull'acquisto di accessori come auricolari, prodotti per la domotica, controller per console e dispositivi indossabili.

Gli unici requisiti per poter approfittare dell'offerta sono essere già clienti dell'operatore e mostrare un documento che attesti di aver ricevuto le proprie dosi previste per il vaccino. In cambio si ottiene lo sconto promesso del 10 percento, cumulabile con eventuali altri saldi e offerte speciali relativi ai prodotti scelti. Tra questi non mancano auricolari AirPods Pro, le apprezzate cuffie con cancellazione del rumore Sony WH-1000XM4 e molti altri prodotti. L'iniziativa di Verizon non è la prima nel suo genere e non sarà probabilmente neppure l'ultima, non solo negli Stati Uniti. Man mano che altri Paesi finiranno di vaccinare coloro che si sono proposti immediatamente, i relativi governi dovranno studiare delle strategie per incentivare i cittadini rimanenti a fare altrettanto.