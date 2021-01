SCS Software, casa di sviluppo videoludica ceca, ha organizzato un evento a tema lotta contro il Covid-19 per i giocatori e le giocatrici di Euro Truck Simulator 2 e American Truck Simulator, due dei suoi titoli di punta che simulano in maniera realistica il lavoro di chi guida i tir. L'evento prende il nome di Hauling Hope, "portare speranza", perché prevede la consegna di sette o più scorte integre del vaccino contro il virus. Si tratta di una prova ardua, in quanto il carico in questione ha una tolleranza minima ai danni, di conseguenza per poter portare a termine le consegne è necessario avere l'abilità "Fragile Cargo" di livello 1, o superiore. Chi riuscirà nell'intento sbloccherà un obiettivo e riceverà un deodorante per abitacolo Hope Trucker per la propria cabina di guida.

Fin qui tutto bene, se non fosse che diversi utenti della community di Euro e American Truck Simulator hanno aspramente criticato l'iniziativa di SCS Software: in molti hanno interpretato l'evento Hauling Hope come una dichiarazione politica favorevole ai vaccini. Cosa che non va assolutamente bene, secondo loro. Le reazioni inaspettate ed incredibilmente negative ha portato all'intervento del community manager e degli sviluppatori di SCS Software, che hanno invitato gli utenti a usare toni più civili. Tra le dichiarazioni rilasciate dal team, si riporta la seguente: "Non importa se siete a favore dei vaccini o contro di loro. I camionisti lavorano molto duramente, per questo volevamo dedicargli i meritati 15 minuti di fama. Ma se questo evento non vi piace, non è necessario parteciparvi. Non è obbligatorio, dipende totalmente da ognuno di voi".

In seguito all'ondata di critiche, sono intervenuti pure altri utenti per dimostrare il loro supporto all'iniziativa, come dimostrato da questi commenti: "Trasportare la speranza è un evento, non una dichiarazione politica" sottolinea un camionista nella vita reale. Anche chi si limita a giocare a Euro e American Truck Simulator ha affermato senza alcun indugio: "Sono così orgoglioso di essere almeno un camionista virtuale, specialmente durante eventi di questo tipo". Ad ogni modo, l'evento Hauling Hope è previsto per il 7 febbraio prossimo.