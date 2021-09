Nessuno sa che lavoro fa, ma i suoi video sono virali: chi è la “misteriosa” star di TikTok Natalie Rose non è la prima tiktoker che rimane abbottonata sulla sua vita offline, ma è la prima che intorno a questa curiosità è riuscita a radunare ben 2 milioni di follower: i video della ragazza non fanno altro che confondere le idee agli spettatori, lasciando loro credere che – effettivamente – nella vita faccia di tutto e il contrario di tutto.

A cura di Lorenzo Longhitano

Ultimamente il profilo di Natalie Rose su TikTok non è altro che un gioco con i suoi follower: dopo una prima serie di clip dal tenore più generico, i video della ragazza hanno iniziato da qualche settimana a concentrarsi tutti sulla medesima formula, che prevede che lei si vesta e si comporti da professionista nei più svariati ambiti lavorativi. Anche la struttura delle clip è sempre la stessa: Natalie sceglie dai video precedenti uno dei commenti in cui gli spettatori tentano di indovinare la sua professione, e lo usa come spunto per la clip che sta per pubblicare, nella quale si esibisce in un ballo in compagnia di altri co-protagonisti. Quel che cambia non è solo l'abbigliamento della tiktoker – che da provetta trasformista riesce sempre a stupire i suoi seguaci – ma anche l'ambientazione.

Natalie Rose si mostra indifferentemente in un'aula scolastica, al centro di un campo da football o da baseball, ma anche in un cantiere, in un salone di bellezza e via dicendo. E più gli utenti la sfidano tentando di azzeccare professioni assurde, più lei si dimostra in grado di rispondere inserendosi in ambienti sempre nuovi. Il mistero sulla sua effettiva professione non è ancora stato svelato, ma nel frattempo la ragazza si sta costruendo una carriera come creatrice di contenuti e possibile influencer.