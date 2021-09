Non montare l’iPhone sulla moto: le vibrazioni possono danneggiare la fotocamera Tra i documenti di supporto pubblicati da Apple relativi ai suoi smartphone figura un avvertimento relativo all’utilizzo dei gadget fissati al telaio o al manubrio di motociclette di grossa cilindrata. Il sistema di stabilizzazione delle immagini può risultare danneggiato dall’esposizione prolungata a questo tipo di scenario.

Utilizzare l'iPhone come navigatore satellitare ha cambiato la vita di milioni di autisti su due e quattro ruote, ma sulle moto di grossa cilindrata questi dispositivi andrebbero utilizzati con parsimonia. L'allarme arriva da Apple, che tra i documenti di supporto tecnico dedicati ai suoi iPhone ha rivelato un dettaglio da non trascurare sui suoi prodotti: utilizzarli fissati a una motocicletta di grossa cilindrata potrebbe trasmettere ai telefoni vibrazioni dannose per i meccanismi che consentono loro di scattare foto ben definite e video stabilizzati.

Il documento in questione è online da tempo ma è stato notato solo recentemente dalla testata MacRumors e fa riferimento a uno scenario ben specifico: esporre a lungo i telefoni a vibrazioni intense può danneggiare il sistema di stabilizzazione ottica delle immagini che è una parte fondamentale delle fotocamere degli iPhone ormai da anni. Questo meccanismo utilizza i sensori dei gadget per misurare il loro movimento nello spazio e sposta le lenti della fotocamera per poter tenere l'otturatore aperto più a lungo e scattare foto con una esposizione maggiore senza che risultino sfocate.

Stando a quanto dichiarato da Apple nel suo documento, le vibrazioni trasmesse dai motori delle moto di grossa cilindrata possono alla lunga danneggiare il sistema di azione-reazione realizzato da Apple per muovere le lenti, rendendolo meno efficace e interferendo dunque con le prestazioni della fotocamera in due particolari scenari: le fotografie in condizioni di luce scarsa (quando l'otturatore ha bisogno di essere tenuto aperto più a lungo per far passare al sensore più luce del normale), e la ripresa di video con stabilizzazione. La soluzione raccomandata dalla casa di Cupertino è semplice: evitare i utilizzare telefoni fissandoli sul telaio o sul manubrio di questi veicoli, o comunque evitare l'esposizione prolungata a questo tipo di vibrazioni.