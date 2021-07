Offerte della settimana: fino al 50% di sconto su smart tv, smartphone e dispositivi tech Smartphone, Smart TV, ma anche Notebook e giochi per la Nintendo Switch: questi e moltissimi altri prodotti in sconto su Mediaworld e Amazon questa settimana. Vediamo tutti gli articoli da non perdere con alte percentuali di sconto e la garanzia della consegna gratuita, per un risparmio che arriva fino ai 400 euro!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

C'è aria di sconti in questo periodo dell'anno e, stavolta, i prodotti in offerta non riguardano solo il settore dell'abbigliamento. Mediaworld e Amazon hanno attivato campagne di sconti su tantissimi articoli tech: dagli smartphone di ultima generazione alle Smart TV, passando al mondo del gaming. E oltre al risparmio c'è anche la possibilità della consegna gratuita su tutti gli articoli in offerta!

I brand da segnalare sono diversi: dalla Apple a Samsung fino ai prodotti firmati Huawei, Acer o Xiaomi. Scopriamo insieme quali sono le offerte migliori della settimana, con sconti che arrivano fino a un risparmio di ben 400 euro!

Fino a 400 euro su grandi e piccoli schermi Mediaworld

Le offerte Mediaworld garantiscono, oltre a un alto livello di risparmio, anche la spedizione gratuita: ciò significa un doppio risparmio su tutta la linea. Vediamo i migliori prodotti in offerta Mediaworld con le percentuali di sconto più convenienti sulle categorie.

Ma vediamo nel dettaglio le offerte migliori selezionate da noi:

– 400 euro di sconto su Smart TV da 55″ Samsung QLed: dotata di tecnologia Quantum Dot per un'alta qualità delle immagini e Dual Led per la regolazione della tonalità cromatica, questa Smart Tv Samsung ha uno schermo da 55″ con risoluzione ultra HD 4K. Assicura contrasti migliori e una luminosità ottimizzata.

– 320 euro di sconto su Smart TV da 50″ Samsung QLed: anche in questo caso ci troviamo di fronte a una Smart TV Samsung con tecnologia Quantum Dot che garantisce il 100% di volume colore, retroilluminazione Dual Led e un'ottimizzazione delle zone scure e luminose per immagini ricche e realistiche grazie a Quantum HDR.

– 180 euro di sconto sul McBook Apple Air: con 8 gb di RAM, un display da 13,3″ LED e sistema operativo macOS Big Sur, questo portatile è leggero e compatto. Grazie a una CPU 8-core è tre volte più veloce e garantisce un consumo di energia minimo con performance migliorate.

– 170 euro di sconto su iPhone 12 blu: dotato di velocità 5G, una memoria da 64 GB e display da 6″ FULL HD, le caratteristiche di questo iPhone si vanno a rintracciare nella capacità di registrare video HDR a 4K e nella modalità notte che regala immagini brillanti e di qualità.

– 170 euro di sconto su iPhone 12 nero: stesso modello del precedente analizzato, l'iPhone 12 con memoria da 64 GB della Apple con iOs 14 regala prestazioni avanzate. Grazie alla protezione Ceramic Shield, inoltre, protegge lo smartphone da cadute e graffi.

– 60 euro di sconto su Samsung Galaxy TAB A7: risoluzione delle immagini da 1200 x 2000 pixel, display da 10-4″ LCD e batteria da 7.040 mAh; queste sono solo alcune delle specifiche di questo modello di smartphone targato Samsung. È sottile, elegante e ha una memoria da 32 GB espandibile.

– 14 euro di sconto su Super Mario Odissey: tra i più amati del settore, anche per la Nintendo Switch approda Super Mario Odissey che regala esperienze di gioco in 3D con possibilità di attivare il multiplayer.

– 12 euro di sconto su The Legend of Zelda, Breath of the Wild: anche in questo caso stiamo parlando di un gioco per la Nintendo Switch tra i più avventurosi e apprezzati sul mercato. Si tratta del capitolo più ampio della serie, tutto da scoprire.

Fino a 120 euro su dispositivi tech su Amazon

Quelle su Amazon sono offerte da non perdere, per un risparmio che arriva al 40%: smartwatch, notebook, smart TV, iPhone e GoPro, la scelta è vasta e le percentuali di sconto altissime! Vediamo quali sono i migliori prodotti da valutare.

– 120 euro di sconto su Acer Chromebook: il notebook Acer è dotato di memoria da 64 GB e schermo da 11.6″. Con un basso consumo energetico garantisce un'autonomia fino a 16 ore con prestazioni eccezionali, grazie anche a un sistema operativo veloce Chrome OS.

– 120 euro di sconto su Smart TV Xiaomi: con schermo senza cornice da 55″ LED e tecnologia 4K, il modello di Smart TV Xiaomi si connette facilmente anche con Wi-Fi e Bluetooth e ha l'accesso alle piattaforme di streaming più amate, da Netflix a Amazon Instant Video.

– 55 euro di sconto su Smartwach Fit HUAWEI: il display da 1.64″ permette una gestione dell'orologio facile e intuitiva. Garantisce la possibilità di seguire 12 tipi di esercizi con dati precisi in tempo reale con 11 modalità di allenamento tra cui la corsa, il nuoto o il ciclismo. Sensore GPS e monitoraggio dell'attività cardiaca integrati.

– 90 euro di sconto su iPhone 11 nero: con una memoria da 128 GB e un display LED da 16″, resiste alla polvere e all'acqua e c'è la possibilità di registrare video in 4K, con modalità notte ottimizzata e modalità ritratto. La fotocamera da 12MP è dotata di sistema grandangolo e ultra-grandangolo.

– 10 euro di sconto sull'Action Camera GoPro Hero 7: la fotocamera digitale sportiva con possibilità di registrare video HD in 4K è compatta e resistente. Grazie alla funzione burst sarà possibile ottenere fino a 15 foto al secondo con scatti a 10 MP. GPS e altoparlanti integrati.