Offerte gaming: fino al 50% di sconto su console e videogiochi su eBay Xbox Series S, Nintendo Switch, Sony PlayStation 5, ma anche videogiochi, come Assassin’s Creed e PES 2021: tantissimi sono i prodotti disponibili su eBay con percentuali di sconto che arrivano al 50%. Vediamo insieme una selezione degli articoli migliori in offerta da non perdere dedicati al mondo del gaming.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Arrivano gli sconti eBay sulla categoria elettronica e, più nello specifico, su console, accessori per Nintendo ma anche su tantissimi videogiochi.

Nintendo Console Switch V2 1.1. Joy, Xbox Series S ma anche PES 2021, Animal Crossing, Assassin's Creed o GTA V: sono diversi i titoli e gli articoli disponibili in offerta su eBay e lo sconto raggiunge anche il 50%.

Vediamo quali sono le offerte migliori relative al mondo del gaming sul noto marketplace. Di seguito la selezione dei prodotti da valutare e con una buona percentuale di sconto.

Leggi anche Libri di Agatha Christie: i suoi 15 migliori gialli

Fino al 40% di sconto su console e accessori

Accessori per la console ma anche console vere e proprie, su eBay si raggiunge il 40% di sconto su tantissimi prodotti dedicati al gaming: vediamoli.

-40% su Nintendo Console Switch V2 1.1 Joy: dotata di schermo da 6,2 pollici, touch screen multi touch e capacità di memorizzazione dei dati da 32 GB, questa console si connette facilmente alla TV e naviga su internet grazie al wi-fi integrato.

-30% su Volante Logitech Driving Force: accessorio di vitale importanza per gli appassionati dei motori, questo volante con pedali è compatibile con PS4, PS5, PC e MAC. Realizzato in acciaio inossidabile con LED per i giri al minuto e marce.

-25% su Xbox Series S: con una capacità di memorizzazione interna da 512 GB, l'Xbox di casa Microsoft è tra le console più richieste sul mercato. Audio in 3D, immagini chiare e luminose con più di 100 giochi integrati.

-15% su Play Station 5 Sony: è una delle console più amate di sempre, con ben 825 GB di memoria interna. Supporta il gioco in 4K su TV, SSD a alta velocità per un'esperienza di gioco dinamica e realistica, grazie anche al sistema Ray-tracing per creare ombre e riflessi.

-15% su Mars Gaming MRB: questa console domestica è maneggevole e pratica, ideale da trasportare con sé ovunque si desidera. 32 GB di memoria interna con schermo da 5,8 pollici LCD e micro-usb.

-10% su controller Nintendo: tra gli accessori in offerta questa coppia di 2 Joy-Con bicolore per la Nintendo Switch, ideale per provare nuovi modi di giocare, grazie anche alla telecamera IR capace di rilevare la forma e i movimenti degli oggetti a distanza.

Fino al 50% di sconto sui videogiochi

Una volta pensato alla console e agli accessori utili, vediamo invece quali sono le migliori offerte sui videogiochi, non solo per Sony PlayStation 4 ma anche per Nintendo Switch.

-50% su PES 2021: tra i videogiochi più ricercati che riguardano il mondo del calcio va menzionato sicuramente Pro Evolution Soccer (o PES) per Sony PlayStation 4. In omaggio anche un berretto Limited Edition.

-35% su Moto GP 20: altro titolo sportivo che riguarda il mondo dei motori è Moto GP 20 per Sony PlayStation 4. Dotato di AI neurale 2.0, l'esperienza di guida sarà molto più realistica: tante modalità di gioco e possibilità di potenziare e personalizzare la moto.

-35% su Assassin's Creed Valhalla: è il dodicesimo capitolo della serie ambientato nel New England dopo gli eventi del precedente episodio (Assassin's Creed Odyssey). La storia, in questo caso, ha inizio con il ritrovamento di un vichingo del IX secolo.

-15% su Super Mario Odyssey: l'idraulico più famoso al mondo è il protagonista di questo videogioco di azione/avventura per Nintendo Switch. Aiuta Super Mario, a bordo della sua nave volante Odyssey, a salvare la principessa Peach dalle grinfie di Browser.

-15% su Animal Crossing New Horizons: quinto titolo della serie principale Animal Crossing, in questo videogioco di simulazione sarà possibile creare una realtà virtuale dove poter esplorare un'isola deserta e trasformarla in una vera e propria comunità di animali.

-10% su GTA V: sviluppato da Rockstar North, Grand Theft Auto è tra i titoli di videogiochi più amati di sempre e questo episodio non delude le aspettative. Ambientato sempre nella celebre San Andreas, sarà possibile muoversi in maniera dinamica tra le vite di tre protagonisti: Franklin Clinton, Michael De Santa e Trevor Philips.