Offerte Notebook e accessori: fino a 600€ di rimborso sull’acquisto di un nuovo PC Notebook, mouse, ma anche cuffie e smart pen: questi e tanti altri prodotti in sconto su Mediaworld e Amazon questa settimana. Ma non solo, perché da MediaWorld si potrà anche approfittare di un rimborso fino a 600 euro per la rottamazione dei vecchi PC con la promo Supervaluta il tuo usato. Vediamo come approfittare della promo e quali sono i prodotti in offerta!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nuova settimana di offerte su MediaWorld e Amazon, che hanno attivato delle campagne promozionali su tantissimi articoli tech: dai Notebook di ultima generazione alle cuffie, fino ai prodotti Microsoft Surface.

Ma non solo, perché MediaWorld ha lanciato un ulteriore promo: Supervaluta il tuo usato, attiva dal 5 al 15 agosto 2021 sui Notebook, che consente di ricevere fino a 600 euro di rimborso per la rottamazione dei vecchi PC. Aderire è molto semplice e richiede pochissimi passaggi: acquista su MediaWorld un nuovo Notebook in promozione dotato di sistema operativo Microsoft Windows 10, con prezzo minimo d’acquisto di € 499. Successivamente, registra il nuovo Notebook entro 15 giorni dalla data d'acquisto e dopo aver ricevuto conferma, spedisci il vecchio dispositivo entro 15 giorni dalla data di approvazione della richiesta. Dopodiché, riceverai il pagamento, tramite bonifico, entro 30 giorni dalla convalida della richiesta sul conto corrente indicato in fase di registrazione.

I brand da segnalare sono diversi: dalla Microsoft a Samsung fino ai prodotti firmati Lenovo e Acer. Scopriamo insieme quali sono i dispositivi tech in offerta su Mediaworld questa settimana!

Leggi anche Migliori deodoranti bio, ecologici e con INCI naturali

Offerte MediaWorld su Notebook e accessori

Le offerte Mediaworld garantiscono, oltre a un alto livello di risparmio, anche la possibilità di accedere alla promo Supervaluta il tuo usato, attiva dal 5 al 15 agosto 2021 sui Notebook in offerta, delle migliori marche come Microsoft, Acer, Lenovo e Samsung. Potrete ricevere fino a 600 euro di rimborso per la rottamazione dei vecchi PC. Inoltre, sono presenti anche delle promozioni sugli accessori Microsoft, come cuffie, mouse e tastiere.

Fino a 70 euro di sconto sui dispositivi tech su Amazon

Quelle su Amazon sono offerte da non perdere, per un risparmio che arriva al 50%: notebook, cuffie, mouse e tastiera, la scelta è vasta e le percentuali di sconto altissime! Vediamo quali sono i migliori prodotti da valutare.