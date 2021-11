Offerte tech eBay: fino a 50% di sconto su Smart TV di ultima generazione In arrivo su eBay tantissime offerte vantaggiose dedicate all’elettronica e, in particolare alle Smart TV. Con questo tipo di televisori è possibile connettersi a internet, guardare serie tv e film da app come Netflix o Amazon Prime Video o migliorare l’esperienza del gaming. Ecco quali sono le migliori Smart TV in offerta su eBay tra brand come Sony, Philips, Samsung o LG.

Tra le offerte dedicate al mondo tech su eBay non potevamo non considerare quelle più convenienti sulle Smart TV di ultima generazione. Dotate di funzionalità intelligenti, di schermi a alta risoluzione, fino ad arrivare al 4K e di assistenti personali da Alexa a Google Assistant, questi televisori assicurano alte performance e tecnologie innovative.

Tra le migliori Smart TV in offerta su eBay si rintracciano modelli di brand leader nel settore dell'elettronica, da Samsung a LG, passando per Philips, Sony o Hisense.

Vediamo tutte le offerte eBay da non perdere sulle TV, con percentuali di sconto che raggiungono il 50%.

Tutti gli sconti eBay sulle Smart TV

Schermi ultra HD, risoluzione massima in 4K, assistenti personali intelligenti e tecnologie di miglioramento immagini da non sottovalutare: queste sono solo alcune delle specifiche dei modelli selezionati. Samsung, LG, Philips, Hisense, Sony e tanti altri: ecco tutte le migliori Smart TV in offerta su eBay.

-50% su Samsung QLed TV Serie Q70T: lo schermo da 75 pollici ultra HD e risoluzione massima in 4K sono sicuramente i punti forti di questa smart tv. Tra le altre funzionalità ricordiamo anche il sistema audio Dolby Digital Plus, la tecnologia High Dynamic Range (HDR) con modalità gioco supportata.

-45% su TV QLED Samsung: con uno schermo da 55 pollici ultra HD e la possibilità di vedere film e serie tv in 4K, questa smart tv della Samsung in offerta si caratterizza per diverse funzionalità, dalla riproduzione audio e video digitale alla navigazione web. Modalità film, Game Motion Plus e Filmmaker integrate.

-45% su TV NanoCell LG: anche questo modello di smart TV di LG si contraddistingue per uno schermo ultra HD e risoluzione in 4K per una grandezza complessiva di 55 pollici. Tra le modalità supportate quella a bassa latenza automatica, Filmmaker e HGIG. Tecnologia Nano Color per il miglioramento delle immagini.

-40% su TV LED Hitachi: tra le tv in sconto anche questo modello di Hitachi con uno schermo da 50 pollici ultra HD e risoluzione massima in 4K. Supporta Google Assistant ed è compatibile con Google Home, mentre è possibile accedere a più di 5000 app tra cui Youtube, Netflix o Amazon Prime Video.

-40% su TV LED LG: con sistema operativo WebOS, Bluetooth e risoluzione massima in 4K, questo modello di smart TV LG ha un display da 55 pollici ultra HD e si contraddistingue per un design essenziale dalle linee pulite.

-35% su TV Led TLC: questa smart tv TLC possiede uno schermo da 50 pollici LCD retroilluminato a LED ultra HD, con massima risoluzione in 4K. Supporta le modalità film, gioco, sport e hotel e anche l'assistente intelligente Alexa.

-35% su TV Led Sony: il sistema operativo Google TV e lo schermo da 55 pollici ultra HD con risoluzione in 4K sono tra le specifiche migliori di questo modello di Smart TV della Sony. Supporta le modalità gioco, cinema, grafica, vivida e le modalità di luminosità Dolby Vision o scura Dolby Vision.

-30% su Smart Tv Philips: con un design essenziale, questa Smart TV della Philips supporta l'interfaccia streaming internet e la navigazione web. Ha uno schermo LED da 43 pollici con una risoluzione massima di 1080p (FHD). 2 altoparlanti da 10 watt e Dynamic Surround Sound.

-30% su TV QLED Hisense: la peculiarità di questa smart TV si rintraccia senz'altro nel miglioramento delle immagini, grazie all'ampia gamma di colori supportata e alle tecnologie ingrandimento UHD, Filtro Comb Digitale 3D e la funzione Smooth Motion. Schermo da 55 pollici ultra HD e risoluzione in 4K.

-30% su Smart TV Trevi: con retroilluminazione LED, ha uno schermo da 32 pollici HD e risoluzione massima di 1366×768 dpi, senza dimenticare svariate funzioni utili, dallo spegnimento automatico alla funzione Hotel.