Offerte tech eBay: fino a 65% di sconto su smartphone Android e iPhone Su eBay sono cominciati gli sconti su smartphone Samsung, Apple, OPPO e tantissimi altri modelli. Con un coupon del 10%, inoltre, sarà possibile usufruire di uno sconto aggiuntivo e risparmiare fino a un massimo di 50 euro. Che sia per cambiare il vecchio cellulare o per fare un regalo, ecco le migliori offerte eBay da non perdere!

Arrivano le offerte eBay su tantissimi modelli di smartphone proposti da brand come Apple, Samsung o OPPO. Per chi ha intenzione di acquistare un nuovo cellulare o semplicemente di fare un regalo, è possibile visitare la pagina dedicata agli smarphone di eBay e con un semplice click accedere alle migliori offerte.

Come utilizzare il codice sconto

Inoltre, con il Coupon del 10% è possibile usufruire di uno sconto aggiuntivo e risparmiare fino a 50 euro: basterà inserire il codice NOV21EDAYS nell'apposita sezione prima di effettuare il pagamento. Ricordiamo che il coupon è valido fino alla mezzanotte del 21 novembre.

Ma vediamo tutti gli sconti da non perdere su eBay.

Le migliori offerte eBay sugli smartphone

Samsung, OPPO ma anche Apple: con percentuali di sconto che raggiungono il 65%, ecco una selezione delle migliori offerte eBay sugli smartphone.

-65% su OPPO Reno 4 Z: smartphone dual-sim con una capacità di memorizzazione di 128 GB, questo modello proposto da OPPO ha uno schermo da 6,7 pollici full HD con una risoluzione che raggiunge i 2400×1080 pixel. Fotocamera principale da 48 mp.

-35% su Samsung Galaxy S20: dual-sim e processore Octa Core per questo smartphone firmato Samsung. Tra le altre caratteristiche bisogna menzionare, inoltre, lo schermo da 6,5 pollici Super Amoled, capacità di memorizzazione di 128 GB e fotocamera principale da 12 mp.

-30% su Oppo Find X3 Lite: altro prodotto della OPPO è questo smartphone con connettività 5G e processore Octa Core, con una fotocamera principale da ben 64 mp. Lo schermo da 6,4 pollici è full HD, mentre la batteria da 5000 mAh assicura un'eccellente autonomia generale dello smartphone.

-25% su Oppo A54: con uno schermo da 6,5 pollici full HD, connettività 5G e fotocamere con risoluzione da 48 Mp, 8 Mp, 2 Mp + 2 Mp, questo modello della OPPO ha anche una memoria interna da 64 GB, è dual-sim e si contraddistingue non solo per una ricarica rapida ma anche per un'ottima autonomia generale grazie a una batteria da 5000 mAh.

-25% su Apple iPhone XR: modello da 128 GB di memoria interna della Apple, l'Iphone XR ha una doppia fotocamera posteriore da 12 mp e consente di registrare video in 4K. Con processore A12 Bionic, riconoscimento facciale e schermo da 6, 1 pollici HD.

-20% su iPhone 11 PRO: tra le migliori offerte di eBay non poteva mancare l'Iphone 11 PRO della Apple, con uno schermo da 5,8 pollici e una capacità di memorizzazione di 64 GB. Dotato di garanzia di resistenza a polvere, schizzi e gocce IP68, registra video in 4K e ha una tripla fotocamera da 12 mp.

-20% su Samsung Galaxy S21: modello successivo a quello analizzato in precedenza, il Samsung Galaxy S21 si caratterizza per una capacità di memorizzazione di ben 256 GB e uno schermo da 6,2 pollici Dynamic Amoled 2X. Connettività 5G e fotocamera principale da 64 mp.

-10% su Iphone 12 mini: ultimo prodotto in sconto è questo Iphone 12 mini bianco con connettività 5G e 64 GB di memoria interna. Lo schermo da 5,4 pollici XDR Oled raggiunge una definizione di 2340×1080 pixel. Doppia fotocamera da 12 mp con ultra-grandangolo e grandangolo.