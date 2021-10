Offerte tech eBay: fino al 70% di sconto su smartphone e smartwatch Non finiscono gli sconti eBay su dispositivi tech di ultima generazione: smartphone Xiaomi, Samsung, OPPO o Apple ma anche una serie di smartwatch multifunzione da non perdere, che possono diventare cardiofrequenzimetri, pedometri o strumenti per il conteggio delle calorie. Ecco la selezione dei migliori prodotti in offerta su eBay con percentuali di sconto che raggiungono il 70%.

Non finiscono gli sconti nell'area tech di eBay con prodotti in offerta fino al 70%. Potrete usufruire, infatti, di un'ampia scelta di articoli scontati nella sezione dedicata all'elettronica del noto market-place e acquistare tantissimi dispositivi di ultima generazione.

Abbiamo selezionato i migliori smartphone e smartwatch attualmente in sconto su eBay tra brand del calibro di Apple, Samsung ma anche Huawei, OPPO o Xiaomi.

Vediamo tutte le offerte del momento da non perdere su eBay!

Tutti i migliori sconti eBay su smartphone e smartwatch

Applewatch o smartwatch di ultima generazione, ma anche smartphone OPPO, Xiaomi o Apple: ecco le offerte migliori di eBay da non sottovalutare.

-70% su Smartwatch FitUp V19: con la percentuale di sconto più alta troviamo questo smartwatch FitUp V19, con uno schermo da 2 pollici e batteria in litio da 130mAh. Tra le funzionalità: fitness tracker e controllo della qualità del sonno.

-60% sull'orologio bracciale Huawei Band 4E: elegante e compatto, questo smartwatch Huawei ha uno schermo da 12,7 pollici ed è resistente all'acqua. Tra le funzionalità ricordiamo: cardiofrequenzimetro, pedometro, conteggio calorie e controllo della qualità del sonno.

-55% su orologio bracciale Huawei Honor Band 5: da indossare sia su polso sia alla caviglia, questo smartwatch Huawei supporta 7 tipi di monitoraggio dati in modalità corsa e registra non solo distanza, calorie e tempi ma anche salti e rimbalzi. 2 settimane di autonomia di utilizzo in stand-by.

-50% su Xiaomi Redmi Note 9T: con un'altissima percentuale di sconto, questo smartphone Xiaomi è dual-sim con uno schermo da 6,5 pollici e fotocamera principale da 48 mp. La peculiarità di questo modello si rintraccia nella batteria da 5000 mAh che assicura una eccellente autonomia.

-45% su Samsung Galaxy S20: con una memoria RAM da 6 GB e una capacità di archiviazione dati di 128 GB, questo modello della Samsung è uno smartphone dual-sim e si caratterizza per un grande schermo da 6,5 pollici con una risoluzione che raggiunge i 2400×1080 pixel.

-35% su OPPO Find X3 Lite: con connettività 5G, questo modello proposto da OPPO ha una memoria interna da 128 GB e schermo da 6,4 pollici. La caratteristica principale di questo smartphone sta nella fotocamera principale da 64 mp.

-35% su Apple Watch series 4: non solo orologio ma anche fitness tracker e accelerometro, questo smartwatch della Apple ha una capacità di memoria di 16 GB, possiede un gps integrato e connettività 4G.

-30% su OPPO A74: tra gli smartphone in offerta menzioniamo anche il modello A74 di OPPO, con uno schermo da 6,5 pollici full HD. Si tratta di un cellulare dual-sim, con una capacità di memoria di 128 GB e fotocamera principale da 48 mp.

-25% su Apple Watch series 6: altro prodotto della casa Apple, questo smartwatch è dotato di gps e una capacità di memoria di ben 32 GB. Ha, inoltre, diverse funzionalità integrate, dal conteggio calorie alla distanza percorsa.

-20% su Iphone 13 mini: tra gli ultimi prodotti della casa Apple, l'iPhone 13 mini è dotato di connettività 5G, memoria interna da 128 GB e schermo da 5,4 pollici. Dual-sim e fotocamera principale da 12mp con grandangolo che cattura il 47% in più di luce.