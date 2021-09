Offerte tech eBay: fino al 70% di sconto su smartphone e dispositivi di ultima generazione Gli sconti tech su eBay non sono ancora finiti e questa volta i prodotti in offerta raggiungono il 70% di sconto. Smartphone Oppo, Xiaomi ma anche Iphone, accessori come cuffie, Airpods ma anche gli utilissimi dispositivi per lo streaming: tantissimi articoli scontati da non perdere e che potranno essere acquistati a prezzi davvero convenienti. Ecco la nostra selezione di sconti sull’elettronica e sui dispositivi tech di eBay.

Non solo cellulari, smartphone e accessori ma anche dispositivi di ultima generazione, dagli smartwatch ai supporti per lo streaming. Le offerte tech di eBay arrivano fino al 70% su tutta una serie di prodotti da non perdere.

Quando si parla di elettronica, infatti, esistono sempre novità da non sottovalutare e la voglia di acquistare nuovi prodotti tra i modelli in commercio è sempre tanta.

Smartphone Oppo, Xiaomi o Iphone, ma anche Google Chromecast Video, cuffie Xiaomi o Airpods, macchine fotografiche istantanee e tanti altri accessori utili. Ecco la selezione dei migliori articoli sull'elettronica da acquistare facilmente su eBay a prezzi ridotti e super convenienti.

Sconti eBay sull'elettronica: fino a 70% su smartphone e dispositivi di ultima generazione

Smartphone, cuffie, smartwatch, dispositivi per lo streaming, macchine fotografiche istantanee e tanti altri: vediamo quali sono gli articoli in offerta su eBay che riguardano la sezione elettronica, con percentuali di sconto che raggiungono il 70%.

-70% su Oppo Reno 4Z: con un'alta percentuale di sconto lo smartphone Oppo Reno 4Z possiede diverse specifiche interessanti, dallo schermo da 6,57 pollici Full HD alla capacità di memorizzazione interna da 128 GB. Si tratta di un cellulare dual-sim con 4 fotocamere posteriori, la principale da 48 mp, e una batteria da 4000mAh che garantisce una buona autonomia generale.

-60% su Smartwatch Huawei: elegante e compatto, questo smartwatch touch screen con schermo Oled da 0,5 pollici è dotato di sistema operativo Android e, grazie a una batteria da 77 mAh, assicura un'autonomia fino a 14 giorni con due ore di ricarica. Resistente all'acqua è anche cardiofrequenzimetro, pedometro, accelerometro, con conteggio calorie, distanza percorsa e controllo qualità del sonno.

-50% su Xiaomi Mi Box S: questo dispositivo per lo streaming firmato Xiaomi è caratterizzato da sistema operativo Android, facile e intuitivo. Con un processore Quad-core assicura una qualità dell'immagine in 4K. Memoria RAM da 2 GB, Memoria ROM da 8 GB estendibile a ben 64GB e Google Assistant.

-50% su cuffie Xiaomi Mi True: le cuffie auricolari bluetooth di Xiaomi si caratterizzano per essere di piccole dimensioni, facili da trasportare e da utilizzare grazie anche a un design ergonomico. Si tratta di auricolari wireless con altoparlanti BT5.0, in grado di assicurare un'alta qualità del suono con una riduzione intelligente del rumore.

-45% su Instax Mini Fujifilm: per gli amanti delle fotografie istantanee, questa macchina fotografica Fujifilm è l'ideale. Compatta e facile da utilizzare, è dotata di lente close-up, specchio selfie, funzione di esposizione automatica e modalità di scatto high-key per realizzare foto chiare, nitide e luminose. Disponibile in varie colorazioni.

-35% su Google Chromecast Video 3: altro dispositivo per lo streaming da istallare facilmente sulla propria TV è questo di Google, compatto e salvaspazio. Dotato di connettività wi-fi, è compatibile con diversi sitemi operativi da Windows a Mac OS e supporta la tecnologia Full HD.

-30% su Oppo A74: questo smartphone con sistema operativo Android, ha uno schermo Amoled da 6,43 pollici Full HD. Inoltre, è dual-sim e ha una capacità di memorizzazione dei dati di 128 GB. Le fotocamere posteriori sono quattro con quella principale da 48 mp e supporta il 4G e il 5G.

-25% su Xiaomi Redmi 9: dual-sim e dotato di sistema operativo Android 10, questo smartphone ha uno schermo da 6,53 pollici e una fotocamera posteriore da 13 mp. Memoria RAM da 4GB e capacità di archiviazione interna di 64 GB, si caratterizza anche per 4 processori Quad-core che garantiscono ottime performance generali del dispositivo.

-25% su Apple Airpods: pensate appositamente per i dispositivi Apple, le Airpods bianche wireless sono pratiche e comode da utilizzare, questo perché sono senza fili. Assicurano suoni cristallini e hanno un'alta capacità di riduzione del rumore.

-10% su Iphone 11: tra gli smartphone della Apple in sconto su eBay c'è l'Iphone 11 con una capacità di memorizzazione interna da 64 GB. La fotocamera principale da 12 mp è dotata anche di grandangolo e ultra-grandangolo mentre questo smartphone garantisce anche la possibilità di realizzare video in 4K. Display da 6,1 pollici con tecnologia LCD Liquid Retina.