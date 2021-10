Offerte tech su eBay: fino al 65% di sconto su smartphone, TV e accessori Per chi è sempre alla ricerca di articoli tech in sconto, non può perdersi le offerte eBay su smartphone, smart tv, cuffie e auricolari bluetooth ma anche smartwatch e tantissimi altri accessori utili: scopri tutti i migliori prodotti in offerta su eBay con una percentuale di sconto che arriva anche al 65%.

Le offerte tech di eBay continuano su tantissimi articoli indispensabili quando si parla di elettronica: smartphone, smart tv ma anche accessori come cuffie, auricolari bluetooth o smartwatch.

Il mondo dell'elettronica regala proposte nuove costantemente e per chi è appassionato del settore le offerte sono sempre da rincorrere.

Su eBay gli sconti raggiungono il 65% sull'elettronica, con la possibilità di acquistare tanti articoli diversi anche con spedizione gratuita. Vediamo quali sono i migliori prodotti e accessori tech in sconto da non farsi sfuggire!

Sconti eBay fino al 65% su smartphone, tv e accessori tech

Tra i prodotti scontati su eBay troviamo smartphone, tv e accessori dedicati al mondo dell'elettronica: vediamo quali sono gli articoli più convenienti in offerta.

-65% su OPPO Reno 4Z: con uno schermo da 6,57 pollici full HD+ e tecnologia LCD, questo smartphone della OPPO è dual sim ed è dotato di sistema dual-selfie camera. Ha 128 GB di capacità di archiviazione dati, 8 GB di RAM e fotocamera principale da 48 mp.

-50% sulle cuffie Xiaomi: pratiche, maneggevoli e dalle dimensioni estremamente ridotte, le cuffie wireless e bluetooth Xiaomi dispongono di una tecnologia bluetooth 5.0 che consente un aggancio rapido e stabile. Batteria con una autonomia di 12 ore con una sola ricarica.

-45% sulla TV LED LG: con uno schermo da 55 pollici ultra HD e una risoluzione massima che permette di guardare immagini e video in 4K, questa smart TV è dotata di Tecnologia LCD Backlight e sistema operativo webOS, facile da utilizzare.

-45% su Samsung Galaxy S20: questo smartphone Samsung dual-sim si caratterizza per uno schermo da 6,5 pollici con una risoluzione che raggiunge i 2400×1080 pixel. Ha una fotocamera principale da 12 mp, una capacità di memorizzazione di 128 GB e memoria RAM da 6 GB. Connettività 4G.

-35% sulla TV LED Sony: con una definizione ultra HD e la possibilità di guardare film e serie tv in 4K, uno schermo da 55 pollici e un sistema audio Dolby Atmos con due altoparlanti da 10 watt ciascuno, questa smart TV della Sony è dotata di tecnologia dettagli di colore Object-based HDR remaster per colori vividi e chiari.

-35% su OPPO Find X3 Lite: con uno schermo da 6,4 pollici, memoria RAM da 8 GB e sistema operativo Android, questo smartphone della Oppo si contraddistingue per essere dual-sim ma anche per la capacità di memorizzazione che raggiunge i 128 GB e per la possibilità di connettività 5G.

-35% su Notebook Lenovo V15: 8 GB di memoria RAM e 256 GB di capacità di archiviazione, sono solo alcuni dei numeri del Notebook Lenovo, che è dotato anche di schermo da 15,6 pollici e una risoluzione che raggiunge i 1366 x 768 Pixel. Audio Dolby e potenza degli altoparlanti da 1,5 watt.

-25% su Apple Watch Series 6: con cassa in alluminio e capacità di memorizzazione di 32 GB, questo Apple Watch è dotato di funzione GPS, activity tracker, conta calorie, contapassi, con il sistema di controllo della qualità del sonno e lettore musicale.

-25% sulla Console Nintendo Switch Lite: per tutti gli amanti del gaming, la console Nintendo Switch è sicuramente tra i prodotti da valutare, grazie anche a una capacità di memoria da 32 GB e uno schermo che assicura una qualità dell'immagine in 4K.

-20% sulle cuffie per bambini Philips: queste cuffie per bambini della Philips sono pensate appositamente per i più piccoli, con un volume limitato a 85 dB e un design allegro e divertente. I bassi, inoltre, sono estremamente precisi e i materiali altamente resistenti.

-15% su iPhone 12 mini: ultimo prodotto della nostra classifica è uno degli smartphone più ricercati attualmente, l'iPhone 12 mini della Apple ha uno schermo da 5,4 pollici, una capacità di memorizzazione di 64 GB, con possibilità di registrare video in 4K e connettività 5G.