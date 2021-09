Ora Instagram ha una mappa per trovare negozi, locali e ristoranti: come si usa La funzione attivata in queste ore non è altro che il tentativo da parte del social network di indirizzare gli utenti presso luoghi da visitare nei dintorni, esercizi commerciali, negozi, locali e ristoranti senza mai uscire dall’app – facendo concorrenza a servizi come Google Maps e ad app di recensioni come Tripadvisor.

A cura di Lorenzo Longhitano

In queste ore gli utenti di Instagram stanno ricevendo una notifica particolare all'interno dell'app: l'avviso di una nuova funzionalità che recita: "Scopri luoghi da visitare sulla mappa". La novità è stata battezzata semplicemente Cerca sulla mappa, e non è altro che il tentativo da parte del social network di indirizzare gli utenti presso luoghi da visitare nei dintorni, esercizi commerciali, negozi, locali e ristoranti senza mai uscire dall'app – facendo concorrenza a servizi come Google Maps e ad app di recensioni come Tripadvisor.

Dove si trova la funzione Cerca sulla mappa di Instagram

La nuova funzione è semplice da usare: premendo la nuova icona della mappa accando alla barra di ricerca, Instagram diventa un mezzo per trovare non solo luoghi specifici e informazioni sintetiche al riguardo, ma anche per visualizzare su una cartografia tutte le località di una determinata categoria, per scegliere quelle nei dintorni e avere più informazioni in merito.

Come si usa la ricerca dei locali su Instagram

Tra le categorie in evidenza figurano Ristoranti, Bar e caffè, Punti di interesse, Hotel, e Parchi e giardini, mentre di ciascun luogo è possibile ovviamente aprire la pagina Instagram dei gestori – se presente. I risultati di ricerca visualizzati comprendono invece il nome del luogo, la tipologia, la distanza, gli orari di apertura e la soglia di spesa prevista nel caso i tratti di un ristorante, più un inedito: il numero di post pubblicati presso quel luogo e una selezione delle fotografie migliori che gli utenti hanno scattato taggandovisi in passato.

Foto e Storie in primo piano

È proprio quest'ultima di fatto l'arma segreta della nuova funzionalità di Instagram. In effetti i nomi e le informazioni sui luoghi sono qualcosa che anche gli altri servizi hanno a disposizione nella loro banca dati, anzi: Google Maps e le mappe Apple sono probabilmente più completi in merito; soglie di spesa e pareri d'altro canto sono già appannaggio delle app di recensioni. La quantità di immagini che Instagram può legare a ogni singolo luogo però non ha paragoni, e si basa sulle attività di geolocalizzazione che gli stessi utenti hanno intrapreso all'interno dell'app da più di 10 anni a questa parte. Instagram lascerà insomma che a recensire ciascun luogo siano le immagini, che rispetto a una recensione scritta sono potenzialmente anche più in grado di invogliare eventuali spettatori a una visita.