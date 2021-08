Ora puoi modificare le foto su WhatsApp Web prima di inviarle A partire da questi giorni anche gli utenti dell’interfaccia web di WhatsApp potranno apportare modifiche alle immagini che inviano, senza dover necessariamente passare da altre app: la novità ha debuttato poche ore fa per un numero limitato di utenti che però è destinato a crescere già in questi giorni.

A cura di Lorenzo Longhitano

Sulla piattaforma di messaggistica WhatsApp è possibile modificare in modo molto elementare le immagini che si desidera inviare ai propri contatti. L'interfaccia appare dopo la scelta della foto, immediatamente prima dell'invio, ma finora era confinata alle versioni per smartphone dell'app. A partire da questi giorni però anche gli utenti dell'interfaccia web di WhatsApp potranno apportare modifiche alle immagini che inviano senza dover passare da altre app: la novità ha debuttato poche ore fa su WhatsApp Web per un numero limitato di utenti che però è destinato a crescere già in questi giorni.

Dove si trova la funzione per modificare le foto su WhatsApp Web

Per sapere se la novità è già stata attivata sulla propria versione di WhatsApp Web basta aprire il sito della piattaforma in un browser qualunque e attendere il caricamento dell'interfaccia. Dopo essersi recati all'interno di una conversazione e scelto l'immagine da inviare, la classica finestra di anteprima che permette di aggiungere la didascalia alla foto dovrebbe apparire corredata di nuovi elementi grafici che permettono di modificare l'immagine in diversi modi. Gli strumenti messi a disposizione sono gli stessi utilizzabili all'interno dell'app di WhatsApp, e i relativi simboli sono stati riproposti in modo identico proprio per dare modo agli utenti di riconoscerli subito.

Come funziona la modifica delle foto su WhatsApp Web

Dalla nuova interfaccia per la modifica delle foto di WhatsApp Web è possibile aggiungere emoji e sticker alle immagini, ridimensionandoli, posizionandoli e ruotandoli a piacimento; apporre del testo di qualunque dimensione e colore, scegliendo la giustificazione e l'utilizzo di uno tra cinque differenti caratteri; disegnare a mano libera e infine ritagliare e ruotare il documento prima dell'invio. Una volta terminate le modifiche basta premere sul pulsante Fatto per tornare alla schermata di anteprima che precede l'invio delle immagini.

Come modificare una foto con altre app e siti web prima di inviarala su WhatsApp

Lo strumento non è il più completo in circolazione, ma per una volta supera quello messo a disposizione dall'app rivale Telegram sulla sua intrerfaccia web. Per chiunque volesse modificare foto da inviare tramite WhatsApp Web in modo più approfondito esistono comunque app e siti più completi dai quali si può passare per una modifica preventiva: da Photopea disponibile online a Gimp scaricabile su computer Windows, Mac e Linux.