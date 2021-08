Ora su WhatsApp foto o video si autodistruggono: ecco come fare L’ultimo aggiornamento di WhatsApp include una nuova funzione che permetterà di inviare contenuti multimediali destinati a scomparire dalle chat. Si chiama “visualizza una volta” e avvisa il mittente una volta che il file multimediale viene aperto dal destinatario per poi eliminarlo. Lo scopo è quello di garantire una maggiore privacy nelle chat rispetto ai file multimediali utilizzati.

A cura di Clara Salzano

WhatsApp ha introdotto la nuova funzione View Once (visualizza una volta) che permetterà di inviare contenuti multimediali destinati a scomparire dalle chat. La funzione avviserà il mittente una volta che il file multimediale viene aperto dal destinatario per poi eliminarlo. Il CEO di Facebook, Mark Zuckerberg, e il capo di WhatsApp, Will Cathcart, a giungo avevano anticipato l'arrivo di quest'ultima funzionalità, che è stata lanciata all'inizio di questa settimana. Visualizzando una volta il contenuto inviato, non sarà possibile visualizzarlo di nuovo, da cui deriva appunto il nome della funzione.

L'ultimo aggiornamento della piattaforma di messaggistica istantanea più usata al mondo si chiama View Once e consente a un utente di inviare video o immagini che possono essere visualizzati solo una volta e poi sparire. Lo scopo della nuova funzione è quello di consentire una maggiore segretezza nelle chat rispetto ai media utilizzati: "Per una maggiore privacy, ora puoi inviare foto e video che scompaiono dalla chat di WhatsApp dopo che il destinatario li ha aperti una volta", si legge in una nota della App. Una funzione simile era già stata introdotta su piattaforme di social media come Instagram e Snapchat per cui gli utenti di Internet hanno sicuramente già dimestichezza con certi aggiornamenti. View Once cancella l'immagine o il video inviati una volta che sono stati aperti: il destinatario riceverà il media con il numero 1 a sinistra; una volta aperto il contenuto il messaggio multimediale verrà cancellato in modo che non vengano salvati nella galleria del destinatario, spiega WhatsApp: "Non puoi inoltrare, salvare, aggiungere a Speciali o condividere foto o video che sono stati inviati o ricevuti con la visualizzazione una volta che i media sono stati abilitati".

La nuova funzione di WhatsApp consiste in un pulsante aggiuntivo "visualizza una volta" accanto all'anteprima del messaggio. Oltre a inviare immagini e video per poi eliminarli, la funzione consentirà al mittente di vedere se il destinatario ha aperto o meno il contenuto multimediale, garantendo massima trasparenza nelle chat. La nuova funzione può essere utilizzata anche in gruppi. Il destinatario può tuttavia scattare uno screenshot dell'immagine e, a differenza della stessa funzione su Snapchat, WhatsApp non avviserà il mittente dell'azione del destinatario. Se il file non viene visualizzato entro 14 giorni dall'invio, l'immagine o il video scadrà dalla chat. La funzione View Once funziona anche se il destinatario non ha abilitato questo aggiornamento nelle impostazioni di messaggistica.