Per Halloween Fortnite si prepara a un evento ricco di grandi ritorni (tra cui Ariana Grande) Custodi come nuovi nemici da affrontare, Scatto dell’Orda e Ariana Grande vestita da cosmonauta: queste sono solo alcune delle novità in arrivo con L’ira della Regina dei Cubi, l’evento che avrà luogo dentro Fortnite in occasione di Halloween. Appuntamento dal 19 ottobre al 2 novembre per il pubblico italiano.

A cura di Lorena Rao

Fortnite si prepara per festeggiare Halloween con il nuovo evento: L'ira della Regina dei Cubi. Con l'arrivo della temibile sovrana, i cubi iniziano a migrare verso il centro dell'isola, espandendo la contaminazione e dando inizio alla convergenza. Nuove minacce incombono, come i Custodi, guerrieri d'elite della Regina dei Cubi. Epic Games li descrive come "apparizioni alte, inquietanti e oscure, con tentacoli spettrali che ti trascinano direttamente nel ViceVerso per affrontarti sul loro territorio". Tuttavia, sopravvivendo al loro assalto, si potranno ottenere grandiose ricchezze. Tra i nuovi contenuti in arrivo con l'evento di Halloween vi è la Falce ViceVerso, un'arma sinistra dalla lama viola, la Scopa da strega e il Lanciarazzi a zucche.

L'ira della Regina dei Cubi porta con sé pure il ritorno dello Scatto dell'Orda, in cui bisogna combattere al fianco dei propri compagni per accumulare punteggio, ottenere combo ed eliminare tutti i nemici possibili. Per vincere occorre tuttavia sopravvivere in tutte le aree della mappa richieste, per poi sconfiggere il boss finale. Il team di sviluppo comunica che la MAT di Scatto dell'Orda sarà disponibile dal 19 ottobre alle 15:00 ora italiana al 2 novembre alle 14:00 ora italiana. Saranno inoltre inclusi anche gli incarichi Scatto dell'Orda, utili per sbloccare ricompense speciali, come dorsi decorativi, stendardi e spray.

Negli stessi giorni verrà diffusa la scheda punti Fortnite: l'incubo, con obiettivi da completare per ottenere premi. Tra gli incarichi da superare, ce n'è uno in cui fa capolino Ariana Grande, già protagonista ad agosto di un tour all'interno del battle-royale. Questa volta la pop-star veste i panni della più grande cacciatrice di mostri della galassia. Scopo di chi gioca è aiutarla nella sua caccia per riuscire nella missione. Insomma, tanti graditi ritorni su Fortnite con l'evento di Halloween, eppure non è tutto a riguardo: per ulteriori dettagli su L'ira della Regina dei Cubi è possibile consultare il blog ufficiale di gioco.