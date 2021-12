Perché non si vedono più le immagini dei link su Facebook Dalla serata di lunedì 13 dicembre, su Facebook non sono più visibili le immagini di anteprima che accompagnano i link degli articoli. Ecco perché e cosa c’entra il copyright.

A cura di Marco Paretti

La direttiva europea sul diritto d’autore 790/2019 inizia ad avere un impatto concreto sui social network e, in particolare, su Facebook. Se da oggi non visualizzate più le immagini di anteprima dei link, il motivo è questo: non è un problema tecnico ma un'iniziale adeguamento alla direttiva copyright che comporta l'eliminazione (anche per quanto riguarda i vecchi post) delle immagini che accompagnano i link degli artcicoli. L'obiettivo è quello di "garantire maggiori tutele ai titolari dei diritti e, allo stesso tempo, nuove opportunità per l’industria creativa".

Dalla serata di lunedì 13 dicembre, come avrà notato qualche utente, i link non presentano più le immagini di anteprima che solitamente accompagnano gli articoli delle testate giornalistiche. Restano invece visualizzabili quelle che accompagnano i link pubblicati direttamente dalle stesse testate all'interno delle proprie pagine Facebook. La tempistica non è casuale: da oggi entra infatti in vigore il decreto di attuazione della direttiva, al quale Meta si è adeguato apportando la modifica al suo Facebook. Quella del colosso di Zuckerberg però è solo una decisione temporanea in previsione del regolamento che l'Agcom dovrà mettere a punto entro il 12 febbraio.

L'obiettivo di queste regole sarà quello di definire quanto valgono in termini economici elementi come le immagini di anteprima e i brevi testi che accompagnano i link pubblicati sui social network o su Google: in breve, quando devono pagare queste realtà per utilizzare le anteprime delle testate giornalistiche. Il Garante ha quindi 60 giorni di tempo per definire questi confini, ma non è detto che per due mesi nessuno visualizzerà più le immagini di anteprima dei link. Le singole testate possono infatti dare all'azienda di Zuckerberg un'autorizzazione per utilizzare le anteprime dei link, in modo da consentirne la visualizzazione da parte degli utenti anche in questo periodo di transizione.

In breve, è probabile che se oggi non visualizziamo le immagini degli articoli, probabilmente lo faremo (per lo meno di alcuni) nel corso dei prossimi giorni una volta che le testate decideranno di concedere queste autorizzazioni. "Nel rispetto della legge, continueremo a garantire che il controllo rimanga nelle mani dei titolari dei contenuti che utilizzano le nostre piattaforme" ha spiegato Meta in una nota inviata al Corriere. "Ci impegniamo inoltre a rafforzare le soluzioni che offriamo, per aiutare il settore a soddisfare le esigenze di un’era sempre più digitale.