Perché su TikTok stanno girando due versioni uguali delle canzoni di Taylor Swift La cantautrice ha pubblicato pochi giorni fa una riedizione di un suo successo del 2014, dopo aver scoperto che l’originale era diventato virale su TikTok. La piattaforma di condivisione ospita però numerosi doppioni delle canzoni di Taylor Swift, per un motivo preciso che dipende proprio dalla volontà dell’artista.

A cura di Lorenzo Longhitano

L'influenza di TikTok sul mondo della musica ormai è impossibile da ignorare: i meccanismi di viralità propri della piattaforma di condivisione possono ridare nuova vita a brani vecchi di decenni o proiettare verso il successo cantanti fino a pochi giorni prima sconosciuti. L'ultimo trend all'interno dell'app è riuscito però in qualcosa di diverso: ha convinto la cantautrice country statunitense Taylor Swift a realizzare una nuova versione di un brano già uscito originariamente nel 2014 – ovvero Wildest Dreams. Le due versioni della canzone sono quasi identiche, ma non è l'unico caso di doppione che riguarda le canzoni di Taylor Swift in circolazione su TikTok.

L'annuncio di Taylor Swift

La notizia della riedizione di Wildest Dreams l'ha data la musicista pochi giorni fa con un tweet che recita: "Ciao a tutti! Ho visto che avete mandato Wildest Dreams in tendenza su TikTok, e così ho pensato che dovreste avere la mia versione". Nell'intervento su Twitter è incluso un link che porta alla possibilità di ascoltare una nuova edizione del singolo – sostanzialmente identico a quello che i fan hanno già ascoltato anni fa. Le ragioni sono semplici e si possono rintracciare nel riferimento che l'artista fa quando parla della "sua" versione, contrapposta a quella che è finita in tendenza su TikTok.

Perché circolano due versioni delle stesse canzoni

Dal 2020 Taylor Swift è infatti impegnata in un'opera di riedizione di ben sei album che la cantautrice ha realizzato negli anni scorsi, perdendone definitivamente i diritti dopo il passaggio nelle mani del talent manager Scooter Braun seguito all'acquisizione dell'ex casa discografica Big Machine Records con la quale Swift aveva inciso le sue opere. L'intera iniziativa è votata alla fedeltà nei confronti dei brani originali e coinvolge quando possibile gli artisti che hanno contribuito alla loro realizzazione; lo scopo di Swift è quello di riprendere possesso delle sue opere, rendendo le vecchie versioni obsolete e svuotandole di valore sia per chi ne detiene i master, sia per chiunque desideri acquistare in licenza l'utilizzo dei suoi brani senza passare da lei.

Taylor Swift ha così completato la riedizione di Fearless e sta per pubblicare quella di Red, contraddistinguendo entrambi gli album con il suffisso "Taylor's Version" a sottolineare il rapporto diretto delle opere con l'artista. Il singolo Wildest Dreams è stato una sorta di fuori programma dettato dal successo che il brano ha iniziato ad avere ultimamente proprio su TikTok. La canzone infatti è finita da sola in tendenza sulla piattaforma dopo che i primi fan della cantante l'hanno usata come colonna sonora di un nuovo effetto – chiamato Zoom lento. I tiktok che mettono alla prova questo nuovo filtro sono diventati un trend a sé, trascinandosi dietro anche Wildest Dreams; il fenomeno ha spinto Taylor Swift a realizzarne una nuova versione e metterla in circolazione incoraggiando i fan a preferirla all'originale.

I tiktoker dal canto loro hanno preso la beniamina in parola, utilizzando come audio per i loro video il singolo Wildest Dreams nella versione di Taylor, così come avviene ormai anche per altri brani già ripubblicati dalla cantante: tutti si possono distinguere dal suffisso Taylor's Version tra parentesi.