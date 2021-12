Presto l’iPhone ti dirà se è stato riparato con parti non originali Il prossimo aggiornamento doterà i telefoni di una funzionalità che si rivelerà presto utile. Apple ha infatti aperto recentemente alle riparazioni iPhone fai da te.

A cura di Lorenzo Longhitano

A partire dal prossimo aggiornamento in arrivo tra pochi giorni, gli iPhone ammetteranno al proprio interno componenti non originali con più elasticità rispetto a quanto non sia mai avvenuto finora nella storia della casa di Cupertino. All'interno del telefono sarà anzi possibile consultare l'intera cronologia delle riparazioni e delle componenti sostituite nel corso della storia del dispositivo, e per ciascuna verificare dettagli come l'autenticità degli elementi finiti all'interno del telefono.

La novità in arrivo

La conferma arriva direttamente da Apple, che in questi giorni ha aggiornato i documenti di supporto legati alla prossima versione del sistema operativo degli iPhone in calendario, ovvero iOS 15.2. Il materiale fa riferimento a una nuova cronologia di tutti gli interventi di riparazione che sarà contenuta nella sezione Info della voce Generali all'interno delle Impostazioni del telefono. Per le due generazioni più recenti del telefono gli utenti potranno verificare se la batteria,il display o la fotocamera riparati siano stati sostituiti con parti originali; per i proprietari di iPhone 11 la verifica è limitata a batteria e display, mentre per gli iPhone XS, XR e SE di seconda generazione ci si potrà solo assicurare dell'autenticità della batteria.

Riparazioni libere

C'è un motivo se la novità è stata introdotta proprio adesso: nelle scorse settimane Apple ha annunciato un dietro front improvviso sulla sua politica relativa alle riparazioni dei suoi dispositivi, anticipando di voler iniziare a fornire componenti, manuali e strumenti a chiunque desideri riparare un iPhone senza passare da un centro assistenza ufficiale. La novità aprirà le porte alle riparazioni fai da te e renderà più facile far aggiustare i dispositivi rotti in modo indipendente, ma apre anche le porte al rischio che attività poco oneste utilizzino parti non originali spacciandole per autentiche. La novità in arrivo sui telefoni serve proprio a impedire il verificarsi di questa eventualità.