Presto su Instagram tutti potranno mettere link nelle storie, ma non ci sarà più lo swipe up Instagram sta testando un nuovo adesivo con le stesse caratteristiche dello Swipe up, il gesto che creator e aziende possono inserire nelle storie per portare follower e spettatori sulle pagine web che desiderano. Non è ancora chiaro però se la novità sarà estesa a tutti o rimarrà a disposizione di pochi.

A cura di Lorenzo Longhitano

Presto i creator e i profili verificati su Instagram non saranno più gli unici a poter proporre dei link da far seguire a spettatori e follower nelle loro storie. I responsabili della piattaforma hanno avviato un test rivolto per ora a una ristretta cerchia di utenti che permetterà di utilizzare una nuova tipologia di adesivo che contiene collegamenti a pagine web esterne all'app. La novità è stata avvistata online ed è in fase di prova, ma potrebbe presto debuttare sugli smartphone del grande pubblico.

Come funzionano i link nelle storie Instagram

La nuova funzionalità ha molti aspetti in comune con quello che oggi è comunemente definito lo Swipe up. All'interno delle storie Instagram di aziende e creator, questo gesto di scorrimento del dito sullo schermo dal basso verso l'alto può portare alle pagine web scelte dagli autori del contenuto: può trattarsi di un link diretto a Spotify per un artista o di uno shop per il merchandising se si tratta di un influencer o un esercizio commerciale. La novità in prova in questi giorni sostituisce il gesto con l'applicazione nelle storie di uno speciale adesivo, che però ha lo stesso effetto dello Swipe up: toccando lo sticker con il link, il browser interno all'app apre la pagina alla quale punta il collegamento.

Per gli utenti che possono accedere alla novità l'adesivo appare tra quello dedicato ai sondaggi e la barra delle reaction, e assume il nome di Link corredato dal simbolo universale dei collegamenti Internet, ovvero tre anelli di una catena. Una volta selezionato, gli autori della storia possono scrivere o incollare nell'apposita casella l'indirizzo al quale il collegamento dovrà puntare, insieme al nome che apparirà sull'adesivo.

I pericoli

Sono diversi i motivi per cui finora Instagram ha concesso solo agli utenti verificati la possibilità di includere link all'interno delle loro storie: dare a tutti questa possibilità può portare alcuni ad abusarne, pubblicando ad esempio collegamenti a siti truffaldini o colmi di spam. Soprattutto però un'ondata incontrollata di storie con link esterni può portare facilmente gli utenti fuori da Instagram, distraendoli dalle pubblicità che il social ha da offrire loro. Posto che lo Swipe up sarà presto sostituito da questi nuovi adesivi, rimane da scoprire se gli sviluppatori decideranno di promuovere la novità per tutti o se fare marcia indietro rispetto al piano di rilascio globale.