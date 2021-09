Presto su Twitter potrai rimuovere i follower senza bloccarli Twitter sta testando una nuova funzionalità che permette di applicare un “soft block”. In altri termini, evitando di bloccarlo, potrai evitare di essere seguito da un contatto. In precedenza, l’unico modo per rimuovere dalla propria lista un follower implicava una serie di inconvenienti. Se verrà implementata, questa procedura permetterà all’utente di prendere (dolcemente) le distanze dal prossimo.

A cura di Ivano Lettere

Dopo il soft power, arriva il "soft block". Così è stato definito da Twitter il primo della serie di strumenti promessi ai suoi utenti per salvaguardare la loro privacy. Il vantaggio che ricaverà chi farà ricorso a questo strumento – in questi giorni è cominciato il test – è semplice: potrà rimuovere un follower senza bloccarlo. La procedura per far sì che tutto ciò avvenga richiederrebbe pochi passaggi. Non appena verrà resa disponibile, all'utente basterà andare nella lista dei propri follower, cliccare i tre puntini affianco alla persona in questione e premere la casella "rimuovi follower". In questo modo i tuoi tweet non compariranno più sulla timeline del tuo (ex) contatto.

Cosa cambia rispetto a prima?

In precedenza, l'operazione di "guerra" – se così può essere definita la scelta che spinge un utente a disfarsi di un proprio seguace/alleato – prevedeva più effetti collaterali. Rimuovere un follower significava bloccare lo stesso e ciò avrebbe impedito al malcapitato di vedere i tuoi tweet o di scriverti sulla chat privata: un effetto boomerang che avrebbe colpito anche chi per primo aveva scelto di optare per quella strada. Inoltre, chi finiva nella lista degli indesiderati avrebbe dovuto mandare per la seconda volta una richiesta di amicizia – con tutto l'imbarazzo del caso.

Fino ad ora, l'unica possibilità di applicare il "soft block" consisteva nel bloccare e sbloccare immediatamente il follower. Ciò avrebbe cancellato tutta la cronologia dei messaggi privati scambiati con questa persona. Ma, non appena sbloccato, il contatto avrebbe avuto nuovamente l'opportunità di leggere i tuoi tweet e questo avrebbe dato l'impressione a lui o a lei che, per un errore, avessero smesso di seguirti. La nuova funzionalità garantisce all'utente una rottura priva degli inconvenienti che molto spesso ci dissuadono dal fare una scelta delicata. Una modalità dolce, educata, per prendere le distanze da un altro profilo, di cui condividiamo poco o niente.