Prima di Dune, Timothée Chalamet modificava controller Xbox su YouTube Tra le curiosità che stanno emergendo sul venticinquenne ce n’è una che incuriosirà il mondo dei videogiocatori: mentre la sua carriera di attore stava decollando, Chalamet ha coltivato un passatempo parallelo aprendo un canale YouTube nel quale realizzava modifiche per i controller della console Xbox 360, vendendo il servizio ai clienti interessati. Il canale in questione è rimasto attività per brevissimo tempo nel 2010 ma è ancora online.

A cura di Lorenzo Longhitano

L'attore statunitense Timothée Chalamet frequenta con succssso i set cinematografici da anni, ma è diventato improvvisamente uno dei divi più acclamati di Hollywood dopo la sua apparizione in Dune – kolossal tratto dall'omonimo capolavoro fantascientifico del 1965 di Frank Herbert. Tra le curiosità che stanno emergendo sul venticinquenne ce n'è una che incuriosità il mondo dei videogiocatori: mentre la sua carriera di attore stava decollando con Law & Order, Chalamet ha coltivato un passatempo parallelo aprendo un canale YouTube nel quale realizzava modifiche per i controller Xbox, vendendo il servizio ai clienti interessati. Il canale in questione si chiama ModdedController360, è rimasto attività per brevissimo tempo nel 2010 ed è ancora online.

La ricostruzione dei fan

La teoria che dietro al canale si celasse proprio un Chalamet appena quindicenne ha preso piede nel 2018, quando una pagina di fan su Instagram ha azzardato il collegamento basandosi sulla forma delle mani del protagonista dei video e sul tono della sua voce. Il proprietario del profilo in effetti si è sempre ripreso dalle spalle in giù, lasciando dunque la teoria priva di dimostrazione ancora per anni. A tornare sulle tracce di questi video è stata più di recente la testata Vice, che è andata in cerca degli elementi di video pubblicati sul canale per confrontarli con il materiale fotografico pubblicato sugli altri social dallo stesso Chalamet in quel periodo, arrivando alla conclusione che potesse trattarsi della stessa persona.

La conferma dell'attore

Pochi giorni prima l'attore aveva però già confermato la teoria in una intervista rilasciata allo youtuber Nate Hill insieme alla collega Zendaya: il protagonista di Done è effettivamente ModdedController360, e le modifiche ai controller per Xbox 360 realizzate in quei mesi sono state vendute ai suoi amici per un totale di circa 30 dollari.