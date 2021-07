Prova a cucinare le uova con un trucco visto su TikTok ma si ustiona il volto Il fatto che gli autori di molti video sembrino sapere quel che fanno non vuol dire che vadano imitati senza criterio: a sottolinearlo per l’ennesima volta c’è il caso di Chantelle Conway, una donna britannica che si è ustionata il volto rielaborando un trucco visto su TikTok per praparare le uova in camicia cuocendole al microonde.

A cura di Lorenzo Longhitano

La ricetta fraintesa

La vicenda che la vede protagonista l'ha raccontata la stessa donna in una serie di video nei quali si mostra con il viso ustionato dall'incidente che ha subito. Nelle clip la ragazza racconta di aver provato a cucinare un uovo in camicia seguendo una trucco trovato per caso sulla piattaforma di condivisione video, anche se la ricetta per l'uovo in camicia al microonde a dire il vero non è nata su TikTok e si trova pubblicata online come su numerose piattaforme di condivisione. Il procedimento prevede di rompere un uovo fresco in un contenutore d'acqua con un cucchiaio di aceto di vino mesolato al suo interno, e di far cuocere il tutto al microonde per un minuto e mezzo; aver visto le istruzioni proposte in una clip di pochi secondi può però aver portato Chantelle a considerarla priva di rischi e a tenrarne una variazione che si è rivelata però pericolosa.

L'incidente

Le variazioni dalla ricetta originale che hanno causato l'incidente sono state due: la prima è aver usato acqua già bollente ancora di iniziare a scaldarla al microonde, e la seconda è aver raffreddato il composto con un cucchiaio di acqua fredda dopo la cottura. Quest'ultimo gesto ha provocato una reazione che dal recipiente ha proiettato un getto di acqua sul volto di Chantelle, che in quel momento si trovava da sola in casa con la bambina di 18 mesi. Per fortuna la donna ha avuto la prontezza di riflessi di sciacquarsi immediatamente e chiamare il suo compagno per farsi portare in ospedale, dove le sue ustioni sono state trattate prontamente e dovrebbero guarire in poche settimane.