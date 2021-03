Manca ancora poco, e poi finalmente potremo lasciarci alle spalle questo lungo e lugubre inverno di chiusure e restrizioni: è quasi primavera, che mai come quest’anno diventa un simbolo di rinascita e di ripartenza. E dato che le giornate già iniziano ad allungarsi, si inizia a sperare di poter approfittare del clima più mite, se non proprio con quelle belle gite fuori porta che una volta erano quasi d’obbligo, almeno con qualche passeggiata nei parchi cittadini. Ma con la nuova stagione nelle case degli italiani torna anche un rito immancabile: le pulizie di primavera. Perché se la natura torna a rifiorire e risplendere, lo stesso devono fare le nostre case: via la polvere invernale, via le ragnatele, via la patina grigia che i caloriferi lasciano sui vetri; e poi il cambio stagionale con cappotti, giacconi, trapunte e piumoni che tornano a riposare sul fondo degli armadi o nelle cantine. Dove lo spazio non basta mai.

Così, sposta di qui e sposta di là, controlla questo e controlla quello, spesso le pulizie di primavera sono anche l’occasione per disfarsi di oggetti che non si usano più, di abiti con taglie che non “cadono” più perfettamente, di piccoli e grandi “tesori” inutilizzati e dimenticati che riemergono dai meandri di armadi e cantine. E che spesso si tende a buttare nella spazzatura senza pensarci troppo.

Invece c’è un modo più efficace di fare spazio in casa, perché quegli abiti e quegli oggetti, invece di finire nel cassonetto, possono diventare un tesoretto: basta venderli su eBay, dove tra i 180 milioni di utenti – e quindi di potenziali acquirenti – a livello mondiale, c’è sicuramente qualcuno interessato ad avere ciò che a noi non serve più. E oltre a “monetizzare” lo svuotamento della cantina (e quindi a ottenere, per un oggetto che altrimenti si sarebbe gettato via, una rendita che potrebbe finanziare l’acquisto di altri oggetti oppure altre attività), si aiuta anche l’ambiente entrando a far parte dell’economia circolare, e dando nuova vita agli oggetti inutilizzati invece di farli finire in discarica.

E oggi, con la promozione zero commissioni, vendere i propri “tesori” sul marketplace di eBay è ancora più conveniente: su tutti gli oggetti messi in vendita tra le 12:00 del 15 febbraio e le 11:59:59 del 31 marzo, la piattaforma di ecommerce azzera le commissioni (che normalmente sono pari al 10% del prezzo finale di vendita dell’oggetto) sui primi 100 oggetti messi in vendita.

Quindi niente costo di inserzione e niente commissione di vendita, per aiutare gli italiani a svuotare le loro cantine, per far fare i salti di gioia ai loro salvadanai… e per dare una mano all’ambiente in tema di sostenibilità.

Ad esempio, tra gli oggetti più venduti su eBay ci sono non solo i sempre richiestissimi gadgetelettronici (come smartphone, videogiochi, notebook, smartwatch, fotocamere digitali, tablet, e console) ma anche piccoli elettrodomestici (dalle macchine del caffè ai robot da cucina, per arrivare agli aspirapolvere), abiti e accessori fashion (sneakers, t-shirt, abbigliamento sportivo, borse da donna, cappotti, profumi) ma anche oggetti di collezionismo dai più comuni ai più strani ed “esotici” (dalle collezioni di tappi di bevande a monete di valore, dalle carte da gioco al modellismo), ma anche libri, fumetti, DVD, vinili, bigiotteria, orologi… Insomma: tutto, ma proprio tutto, può avere una seconda vita su eBay. E vendere i propri oggetti sulla piattaforma ecommerce tra le più note al mondo è, anche grazie all’app , un’esperienza semplice, intuitiva e alla portata di tutti. E la spedizione? Niente paura: anche quella, con l’apposita piattaforma del gestione di spedizioni, è facile e conveniente.

Cosa aspettate, quindi? Il tesoro che aspetta sepolto nella vostra cantina o nel vostro armadio attende solo di essere riportato alla luce e venduto sul marketplace di eBay con la promozione zero commissioni, che va attivata aderendo alla campagna sul sito.