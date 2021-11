Puoi avere 4 mesi di musica gratis se oggi dici questa frase ad Alexa Non è la prima volta che gli sviluppatori di Alexa dotano l’assistente digitale di piccoli easter egg – comandi speciali e trucchetti che fanno dire o fare ad Alexa cose particolari o fuori dal comune. L’occasione odierna però è speciale: oggi, 6 novembre, si celebra il settimo anniversario del debutto del software sul mercato.

A cura di Lorenzo Longhitano

Nella giornata di oggi il colosso dell'ecommerce Amazon celebra il compleanno dell'assistente digitale Alexa: il suo debutto ufficiale risale infatti al 6 novembre 2014 a bordo dei primi smart speaker della gamma Echo. Il suo successo è stato sostanzialmente immediato, e il gruppo fondato da Jeff Bezos lo sta celebrando con una serie di iniziative che comprendono 4 mesi di musica gratis per chiunque faccia gli auguri alla "festeggiata".

Non è la prima volta che gli sviluppatori di Alexa dotano l'assistente digitale di piccoli easter egg – comandi speciali e trucchetti che fanno dire o fare ad Alexa cose particolari o fuori dal comune – anzi: fin dalle prime versioni l'assistente digitale conteneva una manciata di risposte personalizzate alle richieste formulate in modo corretto, e oggi vanta un'ampia gamma di risposte divertenti o curiose – dai riferimenti alle battute dei film (con Star Trek, Harry Potter e Star Wars in testa) alle barzellette, passando per i versi degli animali. La novità valida per queste ore è leggermente diversa e attiva un periodo di prova del servizio Amazon Music Unlimited della durata di quattro mesi, ovvero fino a marzo dell'anno prossimo. L'unico requisito è effettuare l'iscrizione al servizio che poi, nel caso non fosse gradito, si può sempre annullare prima del periodo di utiilzzo gratuito.

I dispositivi compatibili con l'offerta sono tutti quelli animati dall'assistente digitale: dagli smart speaker della serie Echo agli smart display Echo View, passando per gli smartphone con l'app Alexa installata e tutti gli smart speaker e i prodotti di domotica prodotti da terzi ma che includono al proprio interno gli algoritmi di riconoscimento e sintesi vocale di Amazon. L'attivazione avviene semplicemente facendo gli auguri ad Alexa: attivarla e pronunciare "tanti auguri" o "buon compleanno" è sufficiente, ma deve avvenire in tempo per il 6 novembre.