Qual è (e quanto costa) l’anello di fidanzamento dei Me contro Te

A cura di Lorenzo Longhitano

Nella loro storia insieme, i Me contro Te stanno per aggiungere anche la tappa del matrimonio: il duo formato nel 2014 da Sofia Scalia e Luigi Calagna ha deciso di fare coppia anche nella vita, dopo la proposta fatta dal ragazzo palermitano all'amica e compagna che da anni condivide con lui l'ormai celebre canale YouTube che ha portato a entrambi la fama e l'affetto di 6 milioni di spettatori. Come avvenuto per numerose tappe della loro vita insieme, la coppia ha deciso di condividere anche il momento fatidico sui propri canali social; inoltre, nei giorni successivi, l'anello di fidanzamento regalato a Sofì è diventato a suo modo protagonista di ormai più di un video pubblicato sul canale YouTube dei Me contro Te. Non stupisce che online sia cresciuta la curiosità attorno al pegno d'amore che il compagno di Sofì le ha offerto per suggellare il loro fidanzamento.

Qual è l'anello di fidanzamento dei Me contro Te

L'anello che Sofì ha ricevuto in pegno dal suo fidanzato Luì è realizzato da Tiffany e sembra essere il modello Novo. Si tratta di un anello di fidanzamento con diamante centrale taglio Princess, montato su quattro griffe; la fedina dell'anello è invece realizzata in platino con un pavé di micro-diamanti pensato per incorniciare la gemma centrale.

Quanto costa l'anello di Sofì

Il peso del diamante sul quale è imperniato l'anello di fidanzamento di Sofì è variabile, come avviene in generale per tutti gli anelli realizzati dal gruppo: si parte da un minimo di 0,25 carati con un costo di 2.500 euro a un massimo di due carati, per un prezzo totale di 35.400 euro. Luì e Sofì non si sono mai dilungati troppo sui dettagli del loro anello di fidanzamento, ma stando ai video pubblicati, la scelta di Luì sembra essere ricaduta proprio su quest'ultimo modello da due carati.