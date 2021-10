Quale decoder comprare per il nuovo digitale terrestre su Amazon: i prezzi Il nuovo digitale terrestre sarà disponibile dal prossimo 20 ottobre 2021 ma sono ancora molte le domande sull’argomento, a cominciare da come fare per capire se il proprio televisore riceve il nuovo segnale. Cosa succede, però, se il vostro televisore non è compatibile? Niente panico, non è necessario per forza acquistare una nuova TV ma è possibile fare affidamento anche a un decoder specifico: vediamo quali sono i migliori da acquistare su Amazon ai prezzi più convenienti sul mercato.

Il nuovo digitale terrestre è ormai una realtà a tutti gli effetti e sono tanti gli utenti alla ricerca di un decoder dvb-t2 da collegare al vecchio televisore. Difatti, per guardare tutti canali che dal 20 ottobre passeranno alla nuova codifica MPEG-4, non sarà necessario acquistare per forza una nuova TV ma si potrà optare anche per un nuovo decoder per il digitale terrestre dvb-t2.

Ma perché si passa a nuovo digitale terrestre? Questo accade a seguito della restrizione delle frequenze dopo l'introduzione del 5G: per tale motivo molte saranno le TV da rottamare. Nello specifico tutti i televisori acquistati dal 2017-2018 dovrebbero essere compatibili alle nuove tecnologie.

Per capire se la TV è compatibile con il nuovo digitale terrestre dvb-t2, bisogna tenere conto, oltre dell'anno di acquisto della televisione, anche di due semplici condizioni: se riceve canali in HD (come ad esempio Rai 1 HD, Rai 2 HD ecc.) e e si riescono a sintonizzare i canali 100 e 200. Sul sito del ministero è disponibile una guida dettagliata per verificare se il proprio televisore riceve il segnale.

Per evitare la rottamazione delle TV è possibile acquistare un nuovo decoder o, in alternativa, accedere al Bonus TV per ottenere uno sconto fino a 50 euro sull'acquisto di TV compatibili. Entro il 2022, quindi, bisognerà adeguarsi alle nuove tecnologie: vediamo quali sono i migliori decoder dvb-t2 da acquistare su Amazon e quali sono i prezzi.

Come scegliere quale decoder comprare

Per acquistare il migliore decoder dvb-t2 da collegare alla vecchia TV è necessario tenere conto di alcuni fattori:

Compatibilità con i canali HD

Compatibilità con gli standard DVB T2 HEVC/H.265 Main 10

Ingressi SCART o HDMI

o Altri elementi opzionali: lettore multimediale, PVR (Personal Video Recorder), sintonizzatore satellitare, accesso a internet o compatibilità con le pay TV.

I 12 migliori decoder DVB-T2 da acquistare su Amazon

In base alle caratteristiche che abbiamo elencato nel paragrafo precedente, abbiamo selezionato gli articoli più performanti con funzioni integrate utili. Vediamo quali sono le proposte migliori in commercio da valutare, tutte facilmente acquistabili su Amazon.

1. GT Media

Tra i migliori decoder dvb-t2 con risoluzione in 4K c'è il GT Media V8 UHD. Tra le funzioni da menzionare bisogna ricordare sicuramente l'ordinamento automatico dei canali, la funzione PVR per la registrazione dei video, il timeshift per mettere in pausa film, serie tv o programmi televisivi in tempo reale, controllo parentale e riproduzione multimediale.

Prezzo: 99,00 euro

2. Digiguest

Il decoder Digiguest twin per il nuovo digitale terrestre riceve canali in full HD fino a una risoluzione di 1080 p. Si tratta di un decoder con la funzione REC in grado di registrare un canale e contemporaneamente vederne un altro. Doppio tuner, con funzionalità timeshift in tempo reale, mediaplayer e alimentatore 12 V.

Prezzo: 47,00 euro

3. R-Move

Tra i più venduti su Amazon, il decoder dvb-t2 di R-Move è completo di telecomando ed è compatibile per tutti i canali in chiaro, compresi quelli in HD fino a una risoluzione di 1080p. Compatibile anche con i canali 100 e 200 e possibilità di connessione a internet, grazie all'ingresso Ethernet LAN.

Prezzo: 28,90 euro

4. Edision

Il decoder Edision Picco T265+ è un ricevitore per il nuovo digitale terrestre full HD. Tra le specifiche di questa proposta troviamo anche la connessione USB, connessione Wi-Fi, lettore multimediale, sensore IR, funzione di backup e aggiornamento software. Supporta anche i servizi internet youtube e meteo.

Prezzo: 29,90 euro

5. New Digital

Tra i nuovi decoder dvb-t2 più apprezzati su Amazon c'è anche la proposta di New Digital HD con 3 anni di garanzia. Tra le particolarità di questo modello troviamo il sistema Dolby sound per un suono chiaro e cristallino, la funzione media center e la funzione Zoom per ingrandire l'immagine. Sottotitoli e audio in italiano e multilungue e telecomando incluso.

Prezzo: 24,90 euro

6. Generic

Altra proposta tra le più valutate e acquistate su Amazon è il decoder dvb-t2 di Generic, con tecnologia Full HD. Sarà possibile utilizzare questo decoder anche come media player per la riproduzione di foto e video. Sistema dolby audio, definizione da 1080P, HDMI, USB e SCART.

Prezzo: 52,99 euro

7. Tempo

Tra i migliori decoder dvb-t2 per il nuovo digitale terrestre c'è anche la proposta di Tempo, con la possibilità di ricezione dei canali in full HD, per un'immagine nitida e dettagliata. Inclusi nella confezione anche il telecomando, cavo USB e un manuale di istruzioni con lingua italiana garantita, nonostante sia particolarmente facile da istallare.

Prezzo: 29,25 euro

8. Humax

Dal design minimal e essenziale, il decoder dvb-t2 della Humax è pensato anche per camper, caravan e imbarcazioni perché dotato di alimentatore da 12 V incluso. Nella confezione anche un telecomando unico per TV e decoder. Tra le specifiche di questo modello c'è senz'altro da menzionare la possibilità di riprodurre contenuti multimediali e la funzione LCN per l'ordinamento automatico dei canali.

Prezzo: 32,00 euro

9. Strom

Con una risoluzione in uscita fino a 1080p, il decoder Strom-506 che consente un rapporto di aspetto variabile dal 4:3 al 16:9. Tra le specifiche da menzionare c'è la possibilità di riprodurre contenuti multimediali con una tecnologia Full HD UHD per immagini chiare e nitide e un'esperienza utente ottimale.

Prezzo: 33,00 euro

10. Diprogress

Il decoder Diprogress con uscite USB, HDMI e SCART, è tra i prodotti più recensiti su Amazon. Con la funzione di riproduzione multimediale per foto e video e un alimentatore da 12 V per esterni, ha telecomando incluso e la possibilità di sintonizzare i canali manualmente o automaticamente.

Prezzo: 33,50 euro

11. Nokia

Con il migliore design essenziale, il decoder dvb-t2 proposto da Nokia riceve canali in HD e ha tantissime funzionalità differenti, dal timer alla creazione di elenchi di canali personalizzati. Consente anche di riprodurre contenuti multimediali ed è dotato di cavo HDMI, porta USB e adattatore da AV a SCART.

Prezzo: 39,90 euro

12. B ubisheng

Questo decoder dvb-t2 mini di B ubisheng nonostante le dimensioni ridotte è dotato comunque di uscita USB, HDMI, SCART e Ethernet per la connessione a internet. Con questo modello mini è possibile anche riprodurre contenuti multimediali e accedere a funzioni come il PVR, Timeshift, controllo parentale e molte altre.

Prezzo: 35,99 euro