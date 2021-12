Questi sono i video più visti su TikTok nel 2021 Chi ha utilizzato l’app nell’anno che sta per chiudersi non può non essersi imbattuto in almeno uno di questi video.

A cura di Lorenzo Longhitano

Al primo posto si posiziona lo sforzo creativo del creator ToTouchAnEmu, che ha saputo unire uno dei brani più gettonati sulla piattaforma a un balletto realizzato in modo decisamente unico. Il ragazzo, specializzato nell'utilizzo dei droni, si è fatto volteggiare un quadricottero attorno per tutta la durata della sua coreografia, con un risultato ipnotico che ha lasciato gli spettatori a rivedere il tiktok a ripetizione. In questo modo il video ha attirato nuovi spettatori, accumulando finora ben 341 milioni di visualizzazioni.

Lo scoiattolo Squishy è il protagonista del tiktok finito al secondo posto della classifica. Il video proviene dall'account ChipmunksOfTikTok dedicato proprio a una famiglia di scoiattoli statunitense della quale Squishy è diventato la star. Nella clip il piccolo roditore si precipita verso la videocamera al richiamo del proprietario dell'account che gli offre delle noccioline. La sequenza in cui lo scoiattolo si riempie le guance soddisfatto ha accumulato 270 milioni di visualizzazioni.

La clip in terza posizione è stata proiettata sul podio dei video virali di TikTok dagli amanti dell'ordine e della categoria dei cosiddetti video soddisfacenti. Si tratta dell'opera di riordino e riassortimento delle provviste di casa messa in piedi dalla tiktoker Catherine Benson. Nel suo montaggio rapido la donna riempie, sistema e riassetta alla perfezione barattoli, contenitori e scaffali in giro per casa: la sua abilità nel rimettere ordine in casa ha conquistato il social e un totale di 205 milioni di visualizzazioni.

Alla quarta posizione c'è Secret, border collie co-protagonista insieme alla sua padrona di un account nel quale si mostra alle prese con trucchetti e giochi di ogni genere, e che in una delle sue clip ha dipinto addirittura un quadro, conquistando 184 milioni di visualizzazioni. Al quinto posto segue il tiktok di un vero e proprio idolo dei social e della stessa comunità dei creator: Zach King, che riesce regolarmente ad accumulare decine di milioni di visualizzazioni ma che in una delle sue illusioni è scomparso in un'opera di street art arrivando al record di 174 milioni.

Di seguito la classifica completa dei video più popolari su TikTok provenienti dagli Stati Uniti:

@totouchanemu – Drone Dancing @chipmunksoftiktok – Squishy the Chipmunk hiding nuts in his mouth @_catben_ – Restocking at its finest @my_aussie_gal – Dog painting @zachking – Zach King disappearing into his art @tracy.oj – The original "Woman" dance video @chaotticgoood – Please don't go @felixgabrielmusic – Here comes the boy musical edition @sunisalee_ – Sunisa Lee celebrating her gold @zeddywill – Bro who got you smiling like that?

e una selezione dal resto del mondo raccolta dai gestori del social: