Che macchine guidano i tiktoker, da Addison Rae a Bryce Hall Tutti desiderano un’automobile di lusso, soprattutto se sei un giovane creator che sta ottenendo un grande successo sul web come Addison Rae, Bryce Hall, Chase Hudson con milioni di follower su TikTok, Instagram e Youtube. Dalla Tesla alla Jeep, vediamo quali sono le automobili preferite dalle star del web.

A cura di Clara Salzano

"You want a hot body? You want a Bugatti? You want a Maserati? You better work bitch! You want a Lamborghini? Sippin martinis? Look hot in a bikini? You better work bitch!", canta Britney Spears. Ed effettivamente tutti desiderano una bella automobile, possibilmente di lusso, soprattutto se sei un giovane imprenditore che sta ottenendo un grande successo come capita a tanti influencer e creator del web. Tra le nuove star del web è infatti impossibile non trovare chi fa video e selfie accanto o nella propria automobile di lusso. Da Addison Rae a Bryce Hall, vediamo quale sono le automobili che guidano i creator del web raccolte dal sito Webboh.it.

Addison Rae

Gli 82,2 milioni di followers di Addison Rae, la reginetta di bellezza di TikTok, sanno sicuramente che la giovane creator ama fare video, balletti e foto a bordo delle sue numerose automobili. Sì, perché Addison Rae non possiede solo un'unica automobile ma diversi veicoli di lusso: nel suo garage al momento trovano posto una Mercedes AMG g-63 bianca dal valore di 170.000 euro, una Rools Royce Cullinan che costa più di 350.000 euro, un jeep customizzata del valore di oltre 30.000 euro e una Tesla model X di colore rosa barbie, poi riverniciata blue navy, che costa più di 80.000 euro.

Bryce Hall

Ha più di 20 milioni di follower il giovane tiktoker Bryce Hall e dal 2020 guida una Tesla Model y. È stesso lui a riverlo in un video su Youtube dove mostra la sua automobile di lusso di colore nero con gli interni di pelle bianca che costa più di 60.000 euro. E pensare che si tratta della sua prima automobile: non male come inizio.

Leggi anche Perché ad un certo punto i tiktoker diventano cantanti

Blake Gray

Anche Blake Gray è un piccolo collezionista di auto di lusso. Dai suoi video social si sa che ama guidare spesso una Jeep Wrangler 4×4 che costa generalmente più di 50.000 ma il giovane tiktoker possiede anche una Mercedes classe b e una Range Rover.

Chase Hudson

Chase Hudson, alias LilHuddy su TikTok, come molti altri creator, ha preso una Mercedes come sua prima automobile. Il modello da lui scelto è una AMG G-63 ed è stata personalizzata con il suo logo al posto del simbolo Mercedes e con dei decori rosso e viola che hanno fatto aumentare il valore dell'auto a oltre 160.000 euro.

James Charles

James Charles stupisce da tempo ormai i suoi oltre 35 milioni di follower con i suoi make up variopinti e glitterati. Eppure i suoi fan non hanno molto gradito quando ha deciso di customizzare la sua Rolls Royce da oltre 300.000 euro in versione bicolore: è infatti bianca e nera l'automobile di lusso del noto tiktoker che pare non sia però stata molto apprezzata perché peggiora l'estetica del modello. James Charles ha anche un'altra automobile tra le sue proprietà e si tratta di una Tesla model x che pare sia tra i modelli più richiesti dai famosi creator.