Quali sono sono gli account seguiti da Khaby Lame su TikTok A fronte di ben 122 milioni di seguaci, l’influencer di Chivasso segue su TikTok poco più di 60 persone. Ecco com’è composta la lista.

A cura di Lorenzo Longhitano

L'ascesa social di Khaby Lame non si è più arrestata dall'inizio dell'anno, quando su TikTok ha iniziato ad accumulare follower al ritmo di centinaia di migliaia al giorno. Oggi l'influencer di Chivasso con i suoi video comici ha conquistato l'affetto di oltre 122 milioni di persone e presto diventerà il tiktoker più seguito al mondo. A fronte però di questa quantità spropositata di persone che lo seguono su TikTok, anche Khaby Lame all'interno dell'app segue qualcuno: una cerchia di poco più di 60 persone che tra i follower si ritrovano così uno dei personaggi più influenti dal mondo social.

I profili "istituzionali"

La cosa interessante è che la composizione dei profili di TikTok seguiti da Khaby è simile a quella visibile su molti altri account e include un mix tra influencer, celebrità, account di aziende e conoscenti o amici – ai quali si aggiungono ovviamente i protagonisti delle sue collaborazioni e gli account direttamente legati alle sue attività online e offline. Tra questi ultimi profili ci sono il profilo della sua agenzia e quello del suo ecommerce, insieme al profilo ufficiale della piattaforma e a quello di Xbox, console della quale l'influencer è stato testimonial.

I creator seguiti da Khaby Lame su TikTok

Più interessante è scorrere la lista dei veri e propri creator e degli altri tiktoker seguiti dal ragazzo. Alcuni dei canali più interessanti con un seguito consistente sono quelli dei cosplayer specializzati in effetti speciali Dave Ardito e King Christian; il creator italiano Marco Zedda (con il quale Khaby ha collaborato recentemente) e lo chef turco Burak Özdemir. Non mancano inoltre profili con poche decine di migliaia di follower ma comunque già avviati: tra questi si può ritrovare la passione di Khaby per i motori, per il calcio e per il gaming, oltre che per la sua (forse ex) compagna Zaira Nucci. Tra le vere e proprie celebrità figurano infine Shakira, il cantante J Balvin che lo ha omaggiato sulla copertina del suo ultimo disco, i calciatori Luca Toni e Alessandro del Piero (anche loro protagonisti di alcune sue collaborazioni) e la sorella della sua rivale Charli D'Amelio, Dixie.

La platea di profili e soggetti che ispirano Khaby Lame all'interno dell'app è insomma variegata, ma sorprendentemente non comprende il personaggio più citato dall'influencer come modello: il rapper e attore Will Smith. Del suo profilo da milioni di follower non c'è infatti traccia nella lista degli account seguiti dal tiktoker di Chivasso.