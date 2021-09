Quando inizia Operazione Cieli di fuoco, l’evento finale della Stagione 7 di Fortnite La Stagione 7 di Fortnite, Invasione, si appresta a concludersi, tramite uno spettacolare evento di fine stagione chiamato Operazione: Cieli di fuoco. Lo afferma Epic Games, attraverso il proprio blog ufficiale. Appuntamento il prossimo 12 settembre, alle ore 22 per l’utenza italiana. Di seguito i dettagli.

A cura di Lorena Rao

Con l'arrivo della Stagione 7, Invasione, il mondo di Fortnite è stato stravolto da un concept futuristico, al cui centro ci sono gli attacchi alieni. Tuttavia, dopo quattro mesi in cui si sono succeduti originali crossover, concerti musicali e iniziative culturali, Invasione si appresta a concludersi, tramite uno spettacolare evento di fine stagione chiamato Operazione: Cieli di fuoco.

Lo afferma Epic Games, attraverso il proprio blog ufficiale. Ecco cosa recita nel dettaglio il post in questione: "Ora che la Nave madre ha preso di mira la base segreta dell'Ordine Immaginario a Podere Pannocchia, Slone ha escogitato un piano per mettere fine all'Invasione una volta per tutte. Hai risposto alle sue chiamate, hai lavorato come agente sotto copertura per l'OI… ora è il momento di infiltrarti nell'Ultima Realtà e porre fine all'occupazione aliena". L'obiettivo dunque è quello di formare una squadra d'assalto (via lobby da 16 giocatori) per intrufolarsi a bordo della Nave madre e consegnare agli invasori l'ultimo messaggio da parte dell'Ordine Immaginario.

Operazione: Cieli di fuoco comincerà il 12 settembre 2021, alle ore 22 per l'utenza italiana. Il consiglio però è quello di accedere a Fortnite almeno trenta minuti prima dell'inizio ufficiale, non solo per le playlist, ma anche per prenotare il proprio posto per partecipare alla missione. Altro consiglio importante: chi non ha ancora concluso la raccolta di lingotti, così come chi non ha completato gli incarichi del Pass Battaglia, deve sbrigarsi, perché con l'avvio di Operazione: Cieli di fuoco tutto verrà azzerato. Ad ogni modo, per l'occasione, i vari distributori automatici hanno abbassato i prezzi, già da diversi giorni. Stesso discorso vale per gli abitanti dell'isola.

Insomma, le cose tornano a farsi interessanti per Fortnite, battle-royale che fonda parte della sua fama sugli eventi, sempre spettacolari e sorprendenti. Mancano sole 24 ore prima di assistere a un nuovo stravolgimento del mondo di gioco, di cui nessuno sa nulla ma che, proprio per questo alone di mistero, riesce a incuriosire.