Quanto guadagna Sespo su TikTok: il creator lo ha svelato in un video

A cura di Lorenzo Longhitano

Riuscire a diventare un influencer o un creator affermato su una piattaforma di condivisione può portare grandi soddisfazioni dal punto di vista economico, ma la formula del guadagno online non è sempre la medesima: piattaforme differenti impiegano formule diverse per compensare chi contribuisce a renderle speciali, e ognuno può decidere di far quadrare i conti con sponsorizzazioni e collaborazioni strette al di fuori del perimetro ufficiale del rapporto con i gestori dei social. Un po' di luce al riguardo l'ha proiettata Sespo, uno dei maggiori web influencer in Italia, che ha pubblicato su YouTube un video nel quale svela qualche dettaglio sui guadagni che riesce a totalizzare dai suoi video su TikTok.

Quanto guadagna Sespo su TikTok

Sespo su TikTok si può definire un creator di livello medio-alto in Italia. Non è ai livelli di Khaby Lame – secondo al mondo – ma con 2 milioni e mezzo di seguaci si posiziona comunque nella top 50 dei creator più popolari del nostro Paese. Nel video che ha pubblicato nelle scorse ore prende in analisi le attività svolte su TikTok nel mese di aprile, durante il quale i suoi video hanno totalizzato circa 10 milioni di visualizzazioni, con 2 milioni di like ricevuti, 24.400 commenti accumulati e 22.800 ricondivisioni. Nonostante si tratti di numeri da capogiro, il guadagno diretto dalle visualizzazioni e dalle interazioni ottenute dalle clip pubblicate è stato di poco più di 110 euro.

Gli altri introiti

La cifra aumenta o diminuisce a seconda del successo dei singoli video pubblicati nel corso dei vari mesi, ma è tutto sommato in linea con il guadagno riferito da altre personalità di TikTok in merito al fondo per creator istituito dalla piattaforma, ovvero dal canale di remunerazione diretta che TikTok ha istituito per legare i creator alla sua piattaforma. Oltre a questo, chi riesce a ottenere un seguito entusiasta e numeroso può tentare il passo successivo: stringere collaborazioni con marchi e aziende per sponsorizzare i loro prodotti e servizi dietro pagamento oppure tentare una carriera li porti fuori dai confini di TikTok.