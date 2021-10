Quanto guadagnano i creator su Twitch Italia: l’attacco hacker svela i ricavi milionari Twitch ha subito un attacco hacker che ha permesso il trafugamento di tutti i dati presenti sulla piattaforma di live streaming di Amazon. Le informazioni rubate sono state caricate su un Torrent gigantesco e messe così a disposizioni del pubblico in rete. Nella lista delle informazioni sono presenti anche i compensi di più di 1.000 streamer, anche italiani.

A cura di Ivano Lettere

Poche ore fa, Twitch ha subito un attacco da uno o più hacker, un'operazione che ha permesso il trafugamento di tutti i dati presenti sulla piattaforma live streaming di Amazon. Le informazioni rubate sono state caricate su un Torrent gigantesco e messe così a disposizioni del pubblico in rete. Si tratta del più grave leak mai sofferto dalla compagnia e racchiuso in 130GB di dati finiti su 4Chan. Ora, alla mercé di chiunque, ci sono il codice sorgente del software utilizzato, i client delle app per PC, console e piattaforme mobile e vari SDK proprietari e servizi interni AWS. Ma anche i compensi degli streamer, compresi quelli italiani: il più ricco dei creator nostrani è ZanoXVII, che in circa 26 mesi ha guadagnato 1.310.925 dollari.

I compensi degli streamer

Il leak ha portato a galla i compensi ricevuti da più di 1.000 streamer. Jeff Hoogland, anche lui creator su Twitch, ha scritto sul sul profilo Twitter che secondo i calcoli da lui effettuati, le cifre in dollari presenti nella lista si riferiscono al periodo che va dal luglio 2019 all'agosto 2021. Inoltre i ricavi riportati si riferirebbero solo al pagamento diretto da Twitch riguardante gli abbonamenti, quindi non includerebbero donazioni, sponsorizzazioni e merchandise.

Nella lista che riportiamo sono indicati i ricavi dei 15 streamer più seguiti in Italia:

1) POW3Rtv 778.962,76 dollari (124esimo) 1,7 milioni follower

2) ilMasseo 540.864,81 dollari (239esimo) 1,4 milioni follower

3) ZanoXVII 1.310.925,8 dollari (54esimo) 1,3 milioni di follower

4) TheRealMarzaa 258.177,88 dollari (660esimo) 894.171 follower

5) MatteoHS 393.357,59 dollari (382esimo) 789.593 follower

6) Homyatol 495.465,43 dollari (270esimo) 762.852 follower

7) Tumblurr 960.316,77 dollari (87esimo) 724.052 follower

8) Xiuder_ 476.126,77 dollari (287esimo) 690.636 follower

9) JustGaBBo 386.436,36 dollari (390esimo) 663.878 follower

10) LyonWGFLive 260.029,15 dollari (655esimo) 641.961 follower

11) gskianto 214.565,1 dollari (841esimo) 624.745 follower

12) MikeShowSha 69.271,48 dollari (3143esimo) 592.605 follower

13) Rekinss 117.811,98 dollari (1694esimo) 588.228 follower

14) velox 405.699,7 dollari (369esimo) 466.043 follower

15) panetty 110.833,6 dollari (1829esimo) 464.646 follower

I dettagli della fuga di notizie

Sembra che l'attacco sferrato dagli hacker mirasse a "sovvertire e alimentare la competizione nel settore dello streaming", in quanto a loro avviso la realtà di Twitch sarebbe "un pozzo nero disgustoso e tossico": si tratterebbe in definitiva di un vera e propria dichiarazione di guerra ai danni di Twitch. Delle tante informazioni trapelate, ci sarebbe anche un presunto progetto gestito da Amazon Game Studios che aspira alla creazione di un negozio digitale, soprannominato "Vapor", studiato per competere con Steam.