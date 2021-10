Quattro anziani tiktoker hanno creato la loro “Hype House”: hanno già 1 milione di follower Dal 24 settembre, Peaches, Mabel, Hubert ed Eugene vivono in una Retirement House, una casa di riposo piena di comfort. Da 3 settimane la dimora è diventata il set in cui i quattro inquilini danno vita ogni giorno a performance che poi pubblicano su TikTok. Tra balletti, challenge e consigli di moda, sono stati capaci di ottenere un successo imprevedibile.

A cura di Ivano Lettere

Si chiama Retirement House ed è una casa di riposo, una delle tante sparse per il mondo, abitate da persone anziane che vogliono rilassarsi. Tuttavia, quella in cui vivono Peaches, Mabel, Hubert ed Eugene è un ospizio lussuoso, che dal 24 settembre è diventato il set in cui i quattro inquilini anziani danno vita ogni giorno a performance che poi pubblicano su TikTok. Dopo solo due settimane, questo gruppo di affiatati influencer ha raggiunto un importante traguardo: 1 milione di follower.

Cosa fanno i quattro inquilini

Le attività con cui il gruppo di attempati intrattiene i loro fan sono varie: balletti, challenge e consigli su come vestirsi. Una figura che accompagna i brevi video della Retirement House è quella di Jack Harlow, noto rapper statunitense e unico profilo seguito dal gruppo della casa di riposo. "Grazie mille a tutti per un milione di follower! Avete davvero cambiato le nostre vite in sole due settimane. Ci sono tanti altri sorrisi e risate in arrivo. Questo è solo l’inizio!", hanno commentato Peaches, Mabel, Hubert ed Eugene, dopo aver appresso la notizia del record ottenuto in solo 14 giorni. Un primato che ha insospettito molti, increduli di fronte alle loro capacità di intercettare i gusti e gli interessi del pubblico di TikTok, noto per essere particolarmente giovane. C'è anche chi ha addirittura avanzato l'ipotesi che siano degli attori che recitano sulla base di un copione scritto da qualcuno che conosce bene la generazione Z.

Le collab house

Oltre a essere una villa mozzafiato, quella in cui vive l'allegra comitiva è una collab house, un format nato a Los Angeles nel 2020. L'obiettivo è far riunire un gruppo di tiktoker che, da quel momento in poi e per un periodo limitato, diventeranno un collettivo di content creator. Le ragioni principali che spingono gli influencer a immergersi in questa esperienza sono due: da una parte, la collaborazione funge da stimolo per i partecipanti, che riescono in tal modo a generare più sketch e aumentare il numero dei follower; dall'altra, questo piccolo "Grande Fratello", un contesto di mutuo aiuto, si mostra utile anche per quei giovani creatori di contenuti alle prese con l'improvvisa fama. A fare da apripista è stata la Hype House, la dimora in cui ha vissuto Charli D'Amelio, la regina di TikTok.

