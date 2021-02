La questione dei patentini di immunità da Covid-19 e di quanto sia giusto utilizzarli mentre non tutti hanno accesso ai vaccini non sarà risolta in breve tempo dai governi investiti dalla pandemia. Nel frattempo però le compagnie aeree si sono già coordinate e mosse per sviluppare una soluzione tecnologica pensata per permettere ai viaggiatori di muoversi più facilmente anche nel mezzo delle restrizioni agli spostamenti imposte dal coronavirus: si tratta di un'app realizzata internamente alla IATA, l'associazione internazionale del trasporto aereo, e si chiama IATA Travel Pass. Il software, installato sugli smartphone, ha un unico scopo: fornire alle autorità di frontiera tutti i documenti eventualmente richiesti per essere ammessi nei confini del Paese che si sta visitando — compresi ultimi test svolti e stato di vaccinazione.

Dell'app si parla già da tempo, ma l'associazione delle compagnie aeree ha annunciato in queste ore di aver sostanzialmente terminato lo sviluppo dell'app e e l'ideazione dell'infrastruttura tecnologica che dovrà sostenerla. Travel Pass dovrebbe infatti sostituire tutti i documenti, cartacei o digitali, che sarebbe altrimenti necessario inviare in anticipo alle compagnie aeree per certificare di avere i requisiti per l'ingresso nel Paese di destinazione. E se per il momento gli incartamenti relativi alle restrizioni anti-Covid riguardano prevalentemente i risultati e la data degli ultimi test svolti, non è escluso che in futuro i governi non includano tra i criteri preferenziali o necessari anche lo stato di vaccinazione.

L'app sarà modulare: potrà cioè farsi carico di documentazione di vario genere per soddisfare le richieste dei vari Paesi. L'idea è che gli utenti possano caricare all'interno di Travel Pass tutte le certificazioni e le autocertificazioni necessarie al proprio viaggio e poi utilizzare lo smartphone un semplice lasciapassare da attivare e mostrare ai controlli insieme al biglietto e al proprio documento di identità.

La responsabilità che si assumono le compagnie aeree con Travel Pass non è da trascurare; la piattaforma si fa infatti garante di tre aspetti cruciali. Il primo è che i documenti ospitati e utilizzati come garanzia per arginare una pandemia globale non possano essere falsificati; il secondo è che la macchina, attiva a livello globale, non si inceppi lasciando a piedi nessuno; il terzo è che le informazioni personali e sensibili dei viaggiatori rimangano del tutto al sicuro da occhi indiscreti e attacchi hacker. L'app debutterà a marzo su Play Store e App Store, ma per sapere in quali occasioni e viaggi sarà effettivamente utile occorre al momento consultare la propria compagnia aerea: la prima a supportarla sarà Singapore Airlines seguita da altre 20 in tutto il mondo.