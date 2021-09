Questa nonna americana ha 93 anni ed è diventata una star ballando su TikTok L’ultranovantenne Marie Frances O’Brien ha raggiunto la fama sulla piattaforma cinese grazie ad alcuni video divertenti. Tutto è iniziato a luglio, quando la nipote Allison Krause propose alla nonna di fare qualcosa per la madre malata. Da lì in poi, i filmati in cui la nonna balla e sorride hanno ottenuto un successo inaspettato, tanto da raggiungere 122 mila follower e 3,5 milioni di like.

A cura di Ivano Lettere

Si chiama Marie Frances O’Brien, ha 93 anni e, se qualcuno le avesse parlato di TikTok prima di luglio scorso, avrebbe risposto con una faccia perplessa, il tipico volto di chi non conosce l'argomento di cui si parla. Questa nonna che vive in Florida (Naples) sta spopolando sul social cinese a suon di balli e sketch divertenti. Il suo primo video, pubblicato solo due mesi fa, ha totalizzato più di 7,3 milioni di visualizzazioni e 1,3 milioni di like.

L'origine del fenomeno O'Brien

Pare che tutto sia iniziato per aiutare la figlia della 93enne, che era in cura per un linfoma. Data la situazione, Allison Krause, nipote dell'anziana signora e figlia della paziente oncologica, aveva dunque deciso di fare qualcosa per la madre malata e, confidando sull'energia della nonna, propose a O'Brien di tirarla su di morale. Il risultato fu un video in cui l'anziana donna faceva sfoggio di vestiti che rivelavano un profondo amore per lo shopping e per gli anni '90. La trovata ha riscosso un notevole successo, contro ogni previsione e anche contro il volere della nonna che, nonostante l'entusiasmo per la nuova esperienza, storceva il naso all'idea che qualcuno (milioni di persone) guardasse il suo armadio.

Il contenuto dei video

"Non so cosa sia Tiktok. Non ne ho idea", è stato il commento di O'Brien quando è venuta a sapere che la nipote aveva pubblicato il primissimo filmato, che ritraeva ultranovantenne sorridente in un camerino con un divertente commento ("Quando hai 90 anni e tua nipote ti dice di non comprare più vestiti"). Da quel momento in poi, sono bastati pochi mesi per fare dell'arzilla signora una delle star più seguite sulla piattaforma. Un successo che ha influito anche sulle sue abitudini quotidiane: basti pensare che ogni giorno controlla il suo profilo e chatta con i fan sparsi per tutto il mondo. "Quello che faccio porta gioia a molte persone e se le rende felici sono disposta a farlo", ha commentato O'Brien

Da luglio in poi, come un fiume in piena, la pimpante nonna americana, spronata dalla nipote, è stata protagonista di decine di video. Uno di questi ha toccato il cuore di molti utenti (7,2 milioni per la precisione), che hanno apprezzato il contenuto 1,7 milioni di volte. Si tratta infatti del secondo video più popolare sulla sua pagina e raffigura O'Brien in due circostanze diverse: nella prima, appare molto più giovane e intenta a ballare con in braccio una giovanissima Allison; dopo solo qualche secondo, la scena cambia e ci si ritrova di fronte a un'anziana O'Brien che questa volta deve assecondare il volere di una nipote ormai cresciuta e capace di prendere la signora dalle gambe, mettersela quasi sulle spalle e farla dondolare a ritmo di musica. Il tutto corredato di un commento ironico: "Quando portavi tua nipote a ballare, ma ora, a 93 anni, è lei a portarti in braccio".