Questa star di TikTok non vedente è medaglia d’oro alle paralimpiadi Ad appena 17 anni l’atleta paralimpica Anastasia Pagonis ha conquistato conquistato medaglia d’oro e record nei 400 metri stile libero, ma pubblico di TikTok potrebbe averla già incontrata all’interno dell’app: sulla piattaforma di condivisione cinese la ragazza condivide infatti la sua passione e la sua condizione particolare con 2 milioni di fan.

A cura di Lorenzo Longhitano

Tra gli atleti paralimpici che in questi giorni stanno conquistando i cuori e il tifo degli sportivi di tutto il mondo c'è anche una ragazza che anche prima dei Giochi contava su più di 2 milioni di fan: si tratta della nuotatrice statunitense Anastasia Pagonis, tiktoker non vedente che nei giorni scorsi ha conquistato medaglia d'oro e record paralimpico nei 400 metri stile libero. L'atleta ha appena 17 anni e un seguito nutrito sulla piattaforma di condivisione cinese, dove condivide la sua passione e la sua condizione particolare con entusiasmo e ironia.

La storia di Anastasia

Anastasia soffre di retinopatia autoimmune fin da quando aveva 11 anni. La malattia è di tipo genetico e comporta la distruzione graduale delle proteine che compongono la retina da parte del sistema immunitario: dalla scoperta della malattia sono bastati appena 3 anni perché la ragazza perdesse quasi completamente la vista, e con questa le speranze di una carriera in ambito sportivo. Anastasia non si è però arresa, e dopo le prime esperienze negative ha trovato un allenatore che ha saputo insegnarle a nuotare anche senza l'ausilio degli occhi – fino all'ultimo risultato ottenuto negli scorsi giorni: un tempo di 54,49 secondi che le è valso il primo posto (con 10 secondi di distacco sulla seconda classificata) e il record mondiale per la specialità.

La sua vita su TikTok

Oltre a essere una nuotatrice paralimpica di provato valore, Anastasia è anche una tiktoker della prima ora. Ha aperto il suo profilo sulla piattaforma nel 2019, e da allora condivide con i fan video ironici nei quali parla con leggerezza della sua condizione di non vedente, non senza rispondere però nel dettaglio alle domande e alle curiosità dei suoi fan. Da come fa a orientarsi in vasca senza andare a sbattere (un addetto dal bordo della piscina la avvisa dell'ostacolo toccandola sulla testa con un palo rivestito in schiuma) a come riesce a guardare perfettamente nell'obbiettivo durante i suoi tiktok (in questo caso è la madre a darle le indicazioni che le servono). Nei mesi la simpatia, e l'autoironia di Anastasia le sono valse l'affetto di centinaia di migliaia di persone, prima ancora che la sua forza la portasse sul tetto del mondo con la sua prestazione da oro.