In Galles è conosciuta come la donna più anziana di tutto il Paese, e da oggi lo stesso titolo lo può vantare su TikTok, dove i suoi video sono stati visualizzati più di 100.000 volte in pochi giorni. Lei si chiama Amy Hawkins e a 110 anni è diventata l'ultimo fenomeno sulla piattaforma di condivisione più amata da giovani e giovanissimi.

Quando è nata, nel 1911, la radio era ancora una novità assoluta; poi sono arrivate televisione – prima in bianco e nero, poi a colori – seguita da Internet, dalle prime piattaforme di condivisione e poi dai social network. L'ultimo di questi, TikTok, l'ha incoronata beniamina del web proprio grazie all'intervento di uno dei suoi utenti, il nipote quattordicenne Sacha Freeman. Neppure il ragazzo in realtà è un patito di TikTok e, stando ai video caricati sul portale, sembra abbia aperto un profilo apposta per la nonna: Amy – con un passato da ballerina e cantante prima del suo successo attuale – è presente in tutti i 10 video attualmente caricati, anche se quello che le è valso la fama è il primo in assoluto.

La clip è stata caricata su TikTok da Sacha il 24 gennaio, proprio in occasione del compleanno numero 110 della nonna. In pieno stile TikTok, nel video la donna si esibisce in una performance artistica: una interpretazione canora di It’s A Long Way To Tipperary, una canzone da sala diventata popolare tra i soldati britannici della prima guerra mondiale. La clip è stata intercettata dagli algoritmi della piattaforma che l'hanno proposta a un numero sempre maggiore di utenti, i quali hanno apprezzato il contenuto. In pochi giorni il video si è fermato poco sotto quota 100.000 visualizzazioni, ma alla clip ne sono seguite altre; il nipote ha ripreso la nonna in altre occasioni, e un altro video in particolare ha raggiunto altre 10.000 visualizzazioni.