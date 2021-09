Questa tiktoker è una sosia di Lady Diana: i fan pensano che sia la sua reincarnazione Appassionata di look anni ’70, la tiktoker Rose Van Rijn è diventata virale sulla piattaforma di condivisione video di origine cinese per la sua somiglianza con Diana Spencer, venuta a mancare in seguito a un incidente stradale nel 1997. Tra i suoi video non mancano omaggi diretti alla celebrità scomparsa e i commenti commossi degli ammiratori.

A cura di Lorenzo Longhitano

La sua passione per gli anni '70 e per il look di quegli anni è assolutamente evidente in tutti i suoi tiktok, ma il motivo per cui Rose Van Rijn sta ottenendo un successo strepitoso sulla piattaforma di condivisione è un altro: la ragazza assomiglia in modo impressionante a Lady Diana, la celebre principessa di Galles scomparsa in un incidente stradale lasciando milioni di ammiratori preda di un lutto globale che dal lontano 1997 non è ancora stato del tutto elaborato.

La sosia di Diana sui social

Chioma biondo platino e occhi di un azzurro smagliante – Rose sta raccogliendo un numero esagerato di fan che la considerano addirittura una sorta di reincarnazione di Lady D. In effetti la ragazza sfoggia da mesi nei suoi video e nelle sue foto una pettinatura esageratamente anni '70, che già mesi fa aveva attirato l'attenzione dei primi spettatori per la sua somiglianza con l'acconciatura di Diana Spencer. Sul profilo TikTok di Van Rijn non sono rare le clip nelle quali la ragazza si mostra all'opera con lo spray, e tutte ottengono in cambio centinaia di migliaia di visualizzazioni interessate.

Il successo su TikTok

A luglio, in occasione del 60esimo anniversario di nascita della principessa, la sua sosia ha addirittura deciso di realizzare un book ispirato ai suoi abiti più iconici. Il risultato è stato pubblicato su YouTube, anche se in realtà ad aver ottenuto più seguito sono state proprio le clip pubblicate su TikTok in corso d'opera. Sulla piattaforma di condivisione cinese le reazioni degli utenti non si sono fatte attendere: alcuni dei suoi video hanno guadagnato più di 10 milioni di visualizzazioni, mentre tra i commenti fioccano centinaia di riferimenti e tributi a Lady Diana. Su TikTok oggi Rose ha oltre 1 milione di fan e cerca di spaziare tra i look delle celebrità più note di quel periodo, anche se i seguaci continuano ad associarla alla mai dimenticata Diana.